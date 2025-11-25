Δούκας: Αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ -Συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις, όχι στον εκφυλισμό του 4-2-1 - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα για προγραμματικό διάλογο με τις «προοδευτικές δυνάμεις» ακόμη και συνεργασία μαζί τους, έστειλε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας χθες στην ERTnews επεσήμανε ότι είναι «αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ. Όποιος πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δώσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, καλύτερα να αλλάξει χώρο».

Επέμεινε στο «καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ» και απαντώντας στο ερώτημα «με ποιους θα πάτε αν είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά» τόνισε: «Θα πάμε να μοιράζουμε καρέκλες, με τρεις ημέρες που σου δίνει προθεσμία το Σύνταγμα; Ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και η συνεργασία μαζί τους όπου χρειάζεται, ήταν ταυτοτικό για το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου». Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυριαρχήσει αν μιλά καθαρά με τις θέσεις και τις απόψεις του και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.

«Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του «4-2-1» που ίσχυε στη συγκυβέρνηση του 2012-2015 (4 προσλήψεις ΝΔ, 2 ΠΑΣΟΚ, 1 ΔΗΜΑΡ)» είπε ο κ. Δούκας.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει προλάβει να το διαβάσει ακόμα. Πρόσθεσε δε, ότι δεν θα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του.

«Δεν θα πάω. Έχουμε και σημαντικές πρωτοβουλίες εκείνη την ήμέρα με νέους ανθρώπους15+, με νέα παιδιά για την Αθήνα», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενος στη σχέση με το Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε ότι ο είναι ο πρόεδρος στο κίνημα και παλεύουμε μαζί ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Δε θα κάνουμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία….θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς για να διατυπώσουμε και να διαμορφώσουμε μία πρόταση», τόνισε.