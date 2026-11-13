Δουδωνής για τη Διάσκεψη των Προέδρων: «Αν δεν είναι προσβολή των θεσμών και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά τι είναι;»

Ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τη διάσκεψη των προέδρων.

Ο κ. Δουδωνής ανέφερε, μεταξύ άλλων στη δήλωσή του: «Στην αλαζονική του ανακοίνωση ο κ. Μαρινάκης ξέχασε κάποια πράγματα, και τα ξέχασε γιατί εάν τα θυμόταν, θα φαινόταν αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού».

Και συνέχισε λέγοντας: «Υπήρχε πλειοψηφία για την Α.Π.Δ.Π.Χ. στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα. Υπήρχαν τα 3/5, είχαμε συναινέσει, διέκοψαν τη συνεδρίαση και σήμερα αντί να συνεχίσουν τη διακοπείσα ξεκίνησαν καινούργια συνεδρίαση για άλλο πρόσωπο. Εάν αυτό δεν είναι αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού τότε τι είναι!».



«Αν δεν είναι προσβολή των θεσμών και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά τι είναι; Η μόνιμη συνεργάτης τους η κ. Κωνσταντοπουλου με τις φωνές της διακόπτει τις συνεδριάσεις», κατέληξε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.