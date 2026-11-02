Δουλειά και έργο μέχρι τις εκλογές και εκλογικός συναγερμός για το επόμενο εξάμηνο -Το διπλό μήνυμα Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Ένα διττό μήνυμα σε κυβέρνηση και κόμμα με ορίζοντα τις εκλογές του 2027 θα δώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και το απόγευμα στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι τις εκλογές, χωρίς να ρίξει την ένταση, εξαιτίας της μακράς προεκλογικής περιόδου που διανύουμε και το κόμμα θα είναι αυτό που θα σηκώσει το βάρος της προετοιμασίας και της οργανωτικής δουλειάς για τις κάλπες της επόμενης χρονιάς.

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Ο κίνδυνος τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να κατεβάσουν τα μολύβια και να επικεντρωθούν το επόμενο διάστημα στο κυνήγι του σταυρού είναι υπαρκτός, αν δεν συμβαίνει ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι αν αυτό αποκτήσει επιδημικά χαρακτηριστικά θα ζημιώσει την κυβέρνηση και την εκλογική προσπάθεια της ΝΔ και θέλει να ζητήσει εγκαίρως από όλους να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστερήσεις τα ανοιχτά θέματα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό τους. Με στόχο να διατηρηθεί η δυναμική του κυβερνητικού έργου ζήτησε από κάθε υπουργείο να προσδιορίσει τέσσερις βασικές προτεραιότητες που θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027, οι οποίες θα συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και παραδοτέα.

Η παρουσίαση θα γίνει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11:00 π.μ., ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, έχουν συγκεντρώσει και αξιολογήσει τις προτάσεις, ξεχωρίζοντας 16 κεντρικές κυβερνητικές προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών είναι ο νέος κατώτατος μισθός με την έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου τον Μάρτιο του 2027, παράδοση της φοιτητικής εστίας Τρίπολης τον Νοέμβριο του 2026 και της πρώτης φοιτητικής εστίας του Παντείου, τον Μάιο του 2027.

Παράλληλα, προετοιμασία διαγωνισμών για την αναβάθμιση 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών και ολοκλήρωση έως τον Ιούνιο του 2027 της προετοιμασίας για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. «Μας ενδιαφέρει και στην τελευταία στροφή η κυβέρνηση να παράγει έργο. Η καλύτερη πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών είναι η προσπάθεια, η σοβαρότητα και η δουλειά», δήλωσε χθες στην ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, συνδέοντας την εκλογική επίδοση της ΝΔ με το αποτέλεσμα του κυβερνητικού έργου.

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Πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας

Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς για την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή προέκυψε μετά το πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος.

Εκεί, αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027. «Γιατί μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται», σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τόσο του ίδιου του κ. Μητσοτάκη όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των κ.κ. Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.

Από το καλοκαίρι κομματικά κλιμάκια έχουν επισκεφθεί Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο Δωδεκάνησα και Ιόνια νησιά, ενώ στόχος είναι έως το τέλος του χρόνου να έχουν επισκεφθεί όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα των περιοδειών που ακολουθούν θα παρουσιάσει ο κ. Κυρανάκης, όπως και τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στη σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.

