«Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα -Δεν μας αφορά η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία», απαντά η Αθήνα στον Φιντάν - iefimerida.gr

Απάντηση στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν δίνουν διπλωματικές πηγές.

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα. Έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», τονίζουν οι διπλωματικές πηγές.

Φιντάν: Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά

Νωρίτερα, σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» που προκάλεσε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, ο Τούρκος υπουργός απάντησε: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.