Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με τις έρευνες για το καλώδιο: Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας - iefimerida.gr

Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την NAVTEX και την έναρξη ερευνών για το καλώδιο, τόνισαν πως οι εργασίες θα γίνουν «βάσει του προγραμματισμού.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας» τονίζουν συγκεκριμένα οι διπλωματικές πηγές.

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών» επισημαίνουν.