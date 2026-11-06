 Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με τις έρευνες για το καλώδιο: Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με τις έρευνες για το καλώδιο: Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας

Survey Ship Sails for Greece-Cyprus Cable Route, Setting Up a Test for Turkey
Credit: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την NAVTEX και την έναρξη ερευνών για το καλώδιο, τόνισαν πως οι εργασίες θα γίνουν «βάσει του προγραμματισμού.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας» τονίζουν συγκεκριμένα οι διπλωματικές πηγές.

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών» επισημαίνουν.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ καλώδιο NAVTEX διπλωματικές πηγές Τουρκία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ