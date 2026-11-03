Επιτροπή Οικονομικών: Διπλή επίθεση Πιερρακάκη σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα - iefimerida.gr

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρας ως τον «μεγάλο πατερούλη των funds στην Ελλάδα», ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.

Απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης για την απόσυρση του άρθρου 23 για τους servicers έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για τις 120 δόσεις στην αρμόδια επιτροπή. Στρέφοντας τα πυρά του κατά της αντιπολίτευσης ο υπουργός έκανε λόγο για «πρωτοφανές κρεσέντο συνωμοσιολογίας», ενώ “φωτογράφισε” ιδιαιτέρως τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα είπε χθες από την Καλαμάτα.



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«Ακούω υπαινιγμούς “ ποιος έγραψε το άρθρο 23, ποιοι το υπαγόρευσαν”» ανέφερε ο υπουργός, απαντώντας «ποιοι λέτε να μας το υπαγόρευσαν; Οι servicers στους οποίους επιβάλουμε πρόστιμα; Μήπως οι servicers μας ζήτησαν να τους επιβάλουμε προθεσμίες; Οι servicers ήρθαν και μας είπαν βάλτε μας περισσότερες υποχρεώσεις, περιορίστε τις απαιτήσεις μας;».

Αφού υπεραμύνθηκε της διάταξης που, όπως είπε, «υπηρετούσε τον στόχο της απλοποίησης της διαδικασίας εφαρμογής μιας ρύθμισης που είχε ήδη συμφωνηθεί μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτή», υποστήριξε ότι δεν επέτρεπε στους servicers να μετατρέπουν μονομερώς οποιοδήποτε δάνειο σε εκτελεστό τίτλο και ότι ο οφειλέτης διατηρούσε τη δικαστική προστασία και τα ένδικα μέσα του.

«Γιατί την αφαιρέσαμε; Πολύ απλά γιατί θέλαμε να σας αφαιρέσουμε και το τελευταίο πρόσχημα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο που κατά τον ίδιο αποτελεί «θωράκιση της προστασίας των δανειοληπτών».

Επίθεση σε Αλέξη Τσίπρα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Αναφερόμενος στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι τότε ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των funds και των servicers. «Μερικοί κάνουν σαν να μην κυβέρνησαν ποτέ. Και σήμερα μας κάνουν μαθήματα προστασίας των δανειοληπτών. Μπορεί να αλλάζετε ομιλίες, να ξαναγράφετε συνθήματα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τα ΦΕΚ» είπε και επικαλέστηκε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στο τέλος Μαρτίου του 2019 οι εταιρείες διαχείρισης είχαν ήδη αναλάβει δάνεια ύψους 18 δισ. ευρώ.

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«Υπεύθυνη αντιπολίτευση ή εύκολος λαϊκισμός;»

Στρεφόμενος κατά του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Οικονομικών ζήτησε να ξεκαθαρίσει τη στάση του στην ψηφοφορία. «Θα επιλέξετε το δρόμο της υπεύθυνης αντιπολίτευσης ή του εύκολου λαϊκισμού; Ποια κυβέρνηση φέρνει αυτά τα μέτρα; Και ποια αντιπολίτευση δεν ψηφίζει αυτές τις αποφάσεις; Η ώρα των συνθημάτων τελείωσε, η ώρα της ψήφου έφτασε και αυτή θα την κρίνουν οι πολίτες», είπε.

Αποστολάκη: «Μαθήματα υπευθυνότητας το ΠΑΣΟΚ δε δέχεται»



Σχολιάζοντας τις δύο νέες ρυθμίσεις η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ανέφερε ότι ο υπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί την «άτακτη φυγή» της κυβέρνησης με την απόσυρση του άρθρου 23, αλλά και το ευρύτερο πολιτικό της πρόβλημα.

«Γιατί τώρα, γιατί σήμερα έφερε αυτά τα “δωράκια”; Μέχρι που επανέφερε τον μνημονιακό δικομματισμό που τον συμφέρει. Ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε, οδήγησε τη χώρα στα βράχια», είπε.



Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια το πρωί της Τετάρτης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιδρούν. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα καταθέσει τροπολογία για να καταργηθεί αμέσως η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 23 και για τις οφειλές του εξωδικαστικού μηχανισμού.