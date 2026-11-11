Δημοσκόπηση στην Α' Θεσσαλονίκης: Πρώτη η ΝΔ με double score από Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ -«Βουτιά» για Βελόπουλο, πρώτος σε αρνητικές γνώμες ο Σαμαράς - iefimerida.gr

Καθαρή πρωτιά για τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης καταγράφει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας «To The Point» για το Voria.gr.

Το κυβερνών κόμμα καταγράφει διαφορά άνω του 10% τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την ΕΛΑΣ, ενώ σε ντέρμπι εξελίσσεται η μάχη για τη δεύτερη θέση, στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της συμπρωτεύουσας.

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Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, σε δείγμα 950 ψηφοφόρων της περιφέρειας, ενώ παρουσιάζεται και η σύγκριση με την αντίστοιχη μέτρηση του Μαΐου, καταγράφοντας τις αλλαγές που προκάλεσε η είσοδος νέων πολιτικών σχηματισμών.

Δημοσκόπηση «To The Point» για την Α' Θεσσαλονίκης -Καθαρή πρωτιά της ΝΔ στην πρόθεση, πτώση τριών ποσοστιαίων μονάδων για Βελόπουλο

Η ΝΔ βρίσκεται στο 19,9% (20,4% τον Μάιο) και ξεπερνά κατά περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες τους κύριους αντιπάλους της.

Δεύτερη έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 9,9%, και πολύ κοντά της το ΠΑΣΟΚ με 9,7%, από 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση.

Αισθητή πτώση παρουσιάζει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που πέφτει από το 10% στο 7,2%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,9%, από 7,5% τον Μάιο. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται στο 5,5% και η Συμμαχία Ελλήνων, που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη, στο 5,2%.

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Η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,4%, όσο και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, στην περίπτωση που ιδρυθεί. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει 3,1%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ, με 2,7%, και η Νίκη, με 1,3%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αναποφάσιστοι μειώνονται στο 11,6%, από 17% τον Μάιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος στις θετικές γνώμες -Πρώτος στις αρνητικές ο Αντώνης Σαμαράς

Στην εικόνα των αρχηγών, τις περισσότερες θετικές γνώμες έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26,7%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 24,5%, ο Αλέξης Τσίπρας με 21,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 20,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 20,3%.

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Στον αντίποδα, τις περισσότερες αρνητικές γνώμες καταγράφει ο Αντώνης Σαμαράς με 78%, μπροστά από τον Κυριάκο Βελόπουλο με 77,7% και τον Αλέξη Τσίπρα με 73,3%.

Τι καθορίζει την ψήφο

Βασικό κριτήριο για την εκλογική επιλογή παραμένει η ακρίβεια, την οποία επικαλείται το 92,7% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν τα εθνικά θέματα με 84,9%, η στεγαστική κρίση με 81,2% και η ασφάλεια με την αστυνόμευση με 75,9%.

Η τραγωδία των Τεμπών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το 54,2%, ενώ το 42,4% δηλώνει ότι δεν θα επηρεάσει αποφασιστικά την ψήφο του.