Δημοσκόπηση Realpolls: Διπλάσιο το ποσοστό της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ -Χάνει έδαφος η Πλεύση, τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού - iefimerida.gr

Τη δυναμική των κομμάτων μετά τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας RealPolls για το Protagon.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία υπολογίστηκε στο 30,6% (24,6% στην πρόθεση ψήφου), έναντι 15,3% του ΠΑΣΟΚ (10,4% στην πρόθεση ψήφου).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται μεν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,7%, όμως το ποσοστό της είναι μικρότερο από την τελευταία μέτρηση της ίδιας εταιρείας, 12,7% τον Μάρτιο.

Στα αξιοσημείωτα είναι το 5,4% του ΜέΡΑ25, που φαίνεται να ξεπερνά τον ΣΥΡΙΖΑ (5,1%). Η Ελληνική Λύση όσον αφορά στην πρόβλεψη αποτελέσματος βρίσκεται στο 7%, το ΚΚΕ στο 6,3% και η Φωνή Λογικής στο 3,7%.

Η πρόβλεψη της Realpolls υπολόγισε πως «άλλο κόμμα» θα ψήφιζε το 12,5%.

Μοιρασμένοι οι πολίτες για τις πρόωρες εκλογές

Στην ερώτηση αν μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα βοηθούσε τη χώρα, οι θετικές απαντήσεις ξεπερνούν ελαφρώς το 50%. Συγκεκριμένα, το 33,3% απάντησαν «σίγουρα ναι» και το 17,8% απάντησαν «μάλλον ναι».

Στον αντίποδα, «μάλλον όχι» και «σίγουρα όχι» απάντησαν 21,8% και 21,3% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.

Τα δυνητικά ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας;», 12,3% απάντησε «πολύ πιθανό» και 7,4% «αρκετά πιθανό», ποσοστά που αθροίζουν ένα δυνητικό 19,7%.

Αντίθετα, 67% αποκλείουν να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 11,8% απάντησε «λίγο πιθανό».

Στην αντίστοιχη ερώτηση για ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, «πολύ πιθανό» απάντησε το 10% των ερωτηθέντων και «αρκετά πιθανό» το 11,1%, ποσοστά που αθροίζουν 21,1%.

Σίγουρα αρνητικοί σε μια τέτοια προοπτική εμφανίστηκαν περισσότεροι από 6 στους 10 ερωτηθέντες, ενώ ένα 15,1% απάντησε «λίγο πιθανό».