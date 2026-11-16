Δημοσκόπηση Pulse: Διαφορά 14 μονάδων στην εκτίμηση η ΝΔ -Καταλληλότερη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ελληνοτουρκικά, διαφθορά και ακρίβεια

Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου δίνει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30%, σχεδόν διπλάσιο της ΕΛΑΣ, που έχει 16%.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει χάσει μία μονάδα στην πρόθεση, μονάδα την οποία ωστόσο δεν πήρε το ΠΑΣΟΚ, που έμεινε στο 11% του προηγούμενου μήνα.

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Το δεύτερο πιο ενδιαφέρον σημείο της δημοσκόπησης είναι ότι οι πολίτες στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο για λύση στα ζητήματα ακρίβειας, διαφθοράς και στα ελληνοτουρκικά, προτιμούν τη ΝΔ και με διπλάσια μάλιστα ποσοστά.

Δημοσκόπηση Pulse: Πρόθεση και εκτίμηση

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30%, με την ΕΛΑΣ να έχει 16% και το ΠΑΣΟΚ να είναι 3 μονάδες πίσω με 13%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, ΚΚΕ με 6,5%, Πλεύση με 5,5% και μετά Φωνή Λογικής, Ελπίδα και Συμμαχία Ελλήνων στο 4%, ενώ ΜεΡΑ25 και ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 3%.

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Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει προβάδισμα με 26,5% κερδίζοντας μισή μονάδα. Η ΕΛΑΣ έχει 13,5% χάνοντας μία μονάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά στο 11%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,5%, στο 6% το ΚΚΕ, στο 5% η Πλεύση Ελευθερίας και στο 3,5% η Ελπίδα μαζί με τη Φωνή Λογικής και τη Συμμαχία.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15% και με 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 44% και το 36% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

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Για το ενδεχόμενο κόμματος του Αντώνη Σαμαρά ένα ποσοστό 14% λέει ότι θα ψήφιζε «σίγουρα» (5%) ή «μάλλον» (9%). Στο 62% είναι το «όχι» και στο 15% το «μάλλον όχι».

Δημοσκόπηση Pulse: Τη ΝΔ θεωρούν ποιο ικανή να διαχειριστεί ελληνοτουρκικά και ακρίβεια

Για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και τους χειρισμούς της κυβέρνησης, οι ερωτώμενοι βλέπουν θετικά τις εξελίξεις σε ποσοστό 46%.

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Επίσης, δείχνουν να μην έχουν πειστεί από τα άλλα κόμματα ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα ορισμένα καίρια ζητήματα.

Πιο αναλυτικά:

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Για τα ελληνοτουρκικά και ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάσταση, η ΝΔ προηγείται με 31%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 11% και το ΠΑΣΟΚ με 9%. Ένα ποσοστό περίπου 20% είναι στην «γκρίζα ζώνη».

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στο 24% είναι η ΝΔ, η ΕΛΑΣ στο 12,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11%.

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Στο ερώτημα για τη διαφάνεια και τη διαφθορά, η ΝΔ έχει 22%, η ΕΛΑΣ 11% και το ΠΑΣΟΚ 10,5%.

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Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, το 64% είδε θετικά την ανατροπή σκηνικού και την επικράτηση των Δημοκρατικών. Μάλιστα, οι ψηφοφόροι των τριών μεγάλων κομμάτων είχαν την ίδια άποψη.