Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα με 12% της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ -Σταθερά καταλληλότερος ο Κ. Μητσοτάκης - iefimerida.gr

Η ΝΔ καταγράφει προβάδισμα 12% έναντι του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή, η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη αλλά σε σταθερά χαμηλές πτήσεις (23,5%), στη δεύτερη θέση εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, ενώ ακολουθεί με αυξητικές τάσεις η Ελληνική Λύση (10%), που επανακτάει την τρίτη θέση από την Πλεύση Ελευθερίας, της οποίας, αντίθετα, η επιρροή μειώνεται στο 8%. Για το ΚΚΕ (8%) και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (7%) δεν καταγράφονται διαφοροποιήσεις, εν αντιθέσει με το κόμμα της Α. Λατινοπούλου, το οποίο αυξάνει δυνάμεις, φτάνοντας το 4%. Το ΜέΡΑ25 καταγράφει επιρροή της τάξης του 3,5%, ενώ άλλα κόμματα, όπως η Νίκη (2%), η Νέα Αριστερά (1,5%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (1,5%), σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις. Στην εκτίμηση της ψήφου, η οποία αποτελεί υποθετικό σενάριο στη βάση της αναλογικής κατανομής των αναποφάσιστων εκλογέων, αν διεξάγονταν αύριο εκλογές θα πρόκυπτε 8κομματική Βουλή, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 13%, την Ελληνική Λύση 11,5%, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ 9%, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 8%, τη Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜέΡΑ25 4% και τα υπόλοιπα κόμματα ποσοστά που δεν θα εξασφάλιζαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Παράλληλα, το 16% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι την πιεστικότερη στην κυβέρνηση αντιπολίτευση ασκεί η Ελληνική Λύση, το 14% ότι την ασκεί η Πλεύση Ελευθερίας, το 13% το ΠΑΣΟΚ και το 5% το ΚΚΕ. Ωστόσο, το 40% εκτιμάει ότι κανένα κόμμα δεν πιέζει επαρκώς την κυβέρνηση. Ως ενδείξεις των συνολικότερων δημογραφικών διαφοροποιήσεων που καταγράφονται στις πολιτικές στάσεις, οι νεότεροι εκλογείς και τα χαμηλότερα εισοδήματα αξιολογούν με θετικότερο τρόπο απ’ ό,τι οι μεγαλύτερες ηλικίες και τα υψηλότερα εισοδήματα την αντιπολιτευτική αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή που το ποσοστό το οποίο λαμβάνει το κόμμα του Κ. Βελόπουλου στον σχετικό δείκτη μεταξύ των εκλογέων της βόρειας Ελλάδας σκαρφαλώνει στο 24%.

Σταθερά πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ερώτηση «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο;» ο Κ. Μητσοτάκης προηγείται με 27% και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8%, και η Ζ. Κωνσταντοπούλου, ο Κ. Βελόπουλος και ο Δ. Κουτσούμπας με 6%.

Όταν στη σχετική λίστα προστίθενται τα ονόματά τους, πρώτος παραμένει ο Κ. Μητσοτάκης με 25%, ακολουθεί με 11% ο Α. Τσίπρας, με 6% οι Κ. Βελόπουλος και Ν. Ανδρουλάκης, με 5% ο γ.γ. του ΚΚΕ και με 4% ο Α. Σαμαράς. Τέλος, το ποσοστό που λαμβάνει η απάντηση «Δεν θα εμπιστευόμουν κάποιον από τους παραπάνω» συγκεντρώνει και στις δύο περιπτώσεις τη μερίδα του λέοντος (34% και 29%, αντίστοιχα).

Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα

Ως το σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφεται η ακρίβεια, καθώς και τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ακολουθούμενα από αυτά που αφορούν στο μεταναστευτικό (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους εκλογείς της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης) και στο σύστημα Υγείας (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους ψηφοφόρους του αριστερού ημισφαιρίου). Εντός αυτού του τοπίου, ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς συγκροτείται κυρίως στη βάση της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας, συναισθήματα τα οποία ανιχνεύονται ως πιο διευρυμένα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Για πιθανή δημιουργία κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά

Εν συνεχεία, διερευνήθηκε η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Α. Τσίπρα και τον Α. Σαμαρά: Το 8% δήλωσε ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώτου, και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Α. Σαμαρά περιορίζονται στο 3% και 10%, αντίστοιχα. Ωστόσο το 66% απάντησε πως είναι βέβαιο ότι δεν θα ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά το ποσοστό είναι 74%.