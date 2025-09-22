 Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,3% η ΝΔ -«Όχι» σε ένα κόμμα Τσίπρα, λέει το 63% [πίνακες] - iefimerida.gr
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,3% η ΝΔ -«Όχι» σε ένα κόμμα Τσίπρα, λέει το 63% [πίνακες]

New Democracy Maintains Strong Lead as Syriza Declines, Poll Shows
Σημαντικό προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η Palmos Analysis για λογαριασμό της ιστοσελίδας TheOpinion.gr.

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,3% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ, που φτάνει στο 13,6%.

Και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,9%, το ΚΚΕ με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, το ΜέΡΑ25 με 3,4%, η Νίκη με 2,5%, ενώ Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφουν 2%.

εκλογική επιτροπή

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 22,6%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, την Ελληνική Λύση με 9,2%, την Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,8%, τον ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, τη Φωνή Λογικής με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, τη Νίκη με 1,9% και Νέα Αριστερά - Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%.

πρόθεση ψήφου

Το 63% λέει «όχι» σε ένα κόμμα Τσίπρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα για το ενδεχόμενο στήριξης ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα: το 63% των ερωτηθέντων απαντά πως «σε καμία περίπτωση» δεν θα το ψήφιζε, ενώ ένα 15% το θεωρεί «μάλλον απίθανο».

τσίπρα

Για την εμφάνιση Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Όσον αφορά την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το 75% δηλώνει ότι έμεινε λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο από την παρουσία και τις προτάσεις του, ενώ μόνο το 13% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Τέλος, σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την οικονομία, το 51% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα έχουν καμία επίδραση στα νοικοκυριά, το 28% ότι θα βοηθήσουν λίγο και το 17% αρκετά ή πολύ.

Στα ενθαρρυντικά για το κυβερνών κόμμα η ευρύτερη απήχηση που εξακολουθεί να καταγράφει ο πρωθυπουργός σε σχέση με το κόμμα του: Στο ερώτημα αν θα πρέπει να διεκδικήσει μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία, το ποσοστό όσων συμφωνούν φτάνει στο 35%.

