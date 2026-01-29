Δημοσκόπηση MRB: Έπεσε τρίτο το ΠΑΣΟΚ, μαζί με την Ελληνική Λύση -Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων - iefimerida.gr

Στην τρίτη θέση έπεσε το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η MRB σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.

Σύμφωνα με την αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ παραμένει πρώτη με διαφορά 16 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, που είναι η Πλεύση Ελευθερίας, την ώρα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται τρίτο, μαζί με την Ελληνική Λύση.

Ειδικότερα, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,2%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2%, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση έχουν 12,7%, με το ΚΚΕ να ακολουθεί στο 7,9%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4,6%, η Φωνή Λογικής 3,4%, η Νίκη 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1% και η Νέα Αριστερά 1,3%.



Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 22,3%, Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, ΠΑΣΟΚ 9,7%, Ελληνική Λύση 9,7%, ΚΚΕ 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 2,6%, Νίκη 2,2%, ΜέΡΑ25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%, Νέα Αριστερά 1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης -Δεύτερη η Ζ. Κωνσταντοπούλου

Σε ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 23,2%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,7%.

Τρίτος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τέταρτος με 4,4%.

To 69,3% διαφωνεί με Καρυστιανού για τις αμβλώσεις -Υπέρ του υφιστάμενου νομικού πλαισίου το 79,9%

Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ζήτημα των αμβλώσεων, έπειτα από τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού περί «δημόσιας διαβούλευσης».

Το 69,3% διαφωνεί μαζί της (53,4% «σίγουρα διαφωνώ», 15,9% «μάλλον διαφωνώ»), την ώρα που το 19,6% έχει θετική διάθεση (9,5% «σίγουρα συμφωνώ», 10,1% «μάλλον συμφωνώ»).

Την ίδια ώρα, το 79,9% θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενώ μόλις το 11,2% θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτούν εντελώς οι αμβλώσεις.

Αρνητική διάθεση απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού

Σχετικά με το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, αυτό φαίνεται να χάνει έδαφος, καθώς το 58% δεν θα το ψηφίσει, με τα θετικά ποσοστά να βρίσκονται στο 32,4%.

«Διχασμός» υπάρχει για τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού, με το 47,1% να διαφωνεί με τις ενέργειές της, την ώρα που το 41,7% συμφωνεί.

Παρόμοια είναι και η διάθεση σχετικά με το πλάνο που δηλώνει ότι έχει η Μαρία Καρυστιανού για το κόμμα που δημιουργεί, με το 49,8% να θεωρεί ότι δεν είναι ρεαλιστικό να συγκροτηθεί χωρίς ενεργούς πολιτικούς, με το 41,1% να θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό.

Αρνητικό το 74,7% στο ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει κόμμα για να κατέβει στις εκλογές, το 74,7% λέει ότι δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις το 20,4% θα στήριζε το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Η ακρίβεια κορυφαίο πρόβλημα των Ελλήνων

Σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή με 48,7%, με τα υπόλοιπα να ακολουθούν σε απόσταση.

Ειδικότερα, τα εισοδήματα είναι στο 23,3%, η απονομή Δικαιοσύνης στο 21,3% και η Υγεία στο 20,7%.

Πώς αξιολογούνται οι αντίπαλοι της ΝΔ -Τα κριτήρια για επιλογή κόμματος

Σχετικά με τους αντιπάλους του κυβερνώντος κόμματος στις επόμενες εκλογές, το 30,6% θεωρεί ότι ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού θα είχε πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές, ενώ το 19,1% λέει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στο 17,8%. Βέβαια, το «κανένας» βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 20,4%.

Σχετικά με τις έννοιες που εκφράζους τους πολίτες κατά την επιλογή του κόμματος που ψηφίζουν, ξεχωρίζουν οι εξής:

Διασφάλιση σιγουριάς / Οικονομική σταθερότητα: 18,6%

Ευημερία / Οικονομική ανάπτυξη: 17,9%

Δικαιοσύνη: 16,5%

Κοινωνικές παροχές / Κοινωνικό κράτος: 14,3%

Το 87,3% θεωρεί ότι η χώρα δεν είναι θωρακισμένη απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα

Με αφορμή τις κακοκαιρίες που κάνουν την εμφάνισή τους, το 87,3% θεωρεί ότι η χώρα δεν είναι σωστά θωρακισμένη και μόνο το 10% βλέπει το θέμα πιο θετικά.