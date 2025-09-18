Δημοσκόπηση MRB: Στο 28,1% η ΝΔ, διαφορά 14,4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ -«Όχι» σε κόμμα Τσίπρα λέει το 67,2% - iefimerida.gr

Στο 28,1% κινείται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, με διαφορά 14,4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open.

Στην ίδια έρευνα, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ενώ η ακρίβεια αναδεικνύεται ξανά το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες και μάλιστα με ανεβασμένα ποσοστά.

Ένας στους τρεις εκτιμούν ως αρκετά και πολύ θετικά όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έναντι 60,7% που τα αξιολογούν ως αρκετά και πολύ αρνητικά.

Επίσης, το 22,4% θεωρεί ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού ευνοούν περισσότερο τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, όπως στόχευε το Μαξίμου.

Το 40,2% θεωρεί ότι τα μέτρα Ανδρουλάκη είναι μη ρεαλιστικά και θα εκτροχίαζαν την ελληνική οικονομία, αν εφαρμόζονταν.

Απαισιόδοξοι είναι οι πολίτες για την απονομή δικαιοσύνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιστροφή των χρημάτων από τις παράνομες επιδοτήσεις.

Τέλος, υποχωρεί το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν δυνητικά κόμμα Τσίπρα, όπως και κόμμα Σαμαρά.

Δημοσκόπηση MRB: Πρόθεση ψήφου με αναγωγή

Αναλυτικότερα, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ βρίσκεται στο 28,1% (περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που είχε λάβει 28,3%). Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τα δικά του σχεδόν κατά μία μονάδα, καθώς κινείται στο 13,7% (από 12,8%). Ακολουθεί η Λύση με 12% (από 9,3%), η Πλεύση με 11,1%, το ΚΚΕ με 8,1% (από 9,3% στις ευρωεκλογές). Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 5,2% (από 14,9%), η Νίκη στο 3,1%, η Φωνή Λογικής δείχνει να διασφαλίζει είσοδο στη Βουλή με 4,1%, όπως και το ΜέΡΑ25 με 3,7% και το κόμμα Κασσελάκη με 3,1%. Η Νέα Αριστερά βρίσκεται στο 2,1%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζει το 5,7%.

MRB: Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 21,8%, έχοντας διαφορά 11,2 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στο 10,6%. Ακολουθεί με 9,3% η Ελληνική Λύση, με 8,6% η Πλεύση, στο 6,3% το ΚΚΕ, στο 4% ο ΣΥΡΙΖΑ. Οριακά με 3,2% εντός Βουλής η Φωνή Λογικής, ενώ εκτός μένουν η Νίκη με 2,4%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,4%, η Νέα Αριστερά με 1,6%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 4,5%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος κινείται στο 22,4%.

MRB: Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 22,6% (υποχώρηση μόλις 0,8%). Δεύτερη με πεσμένα ποσοστά είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,5% (πτώση 1,7%). Τρίτος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,7%.

MRB: Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα ΔΕΘ

Σχεδόν 6 στους 10 εκτιμούν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι λιγότερα σε σχέση με όσα θα επέτρεπε η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, έναντι 30,9% που εκτιμά ότι είναι όσα επιτρέπει ή και περισσότερα.

MRB: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των μέτρων Μητσοτάκη

Ένας στους τρεις εκτιμούν ως αρκετά και πολύ θετικά όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έναντι 60,7% που τα αξιολογούν ως αρκετά και πολύ αρνητικά.

Ένα ποσοστό 10% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Σχεδόν 6 στους 10 (ποσοστό 59,8%) θεωρεί ότι δεν ευνοείται καθόλου από τα μέτρα της ΔΕΘ. Ένας στους τρεις (28,3%) απαντά λίγο και μόλις ένα 7,1% απαντά πολύ/αρκετά.

MRB: Ποιους ευνοούν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το 22,4% θεωρεί ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού ευνοούν περισσότερο τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, το 35,4% απαντά «τα υψηλά», όλους εξίσου λέει το 6,2%, ενώ το 29,6% απαντά «κανέναν ουσιαστικά».

MRB για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη

Το 40,2% θεωρεί ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ μάλλον/σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικά και, αν εφαρμοστούν, θα εκτροχιάσουν την οικονομία. Το 27,8% απαντά ότι μάλλον/σίγουρα είναι ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα, ενώ το 29,8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

MRB για ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 58,7% εκτιμά ότι τα προβλήματα που προέκυψαν οφείλονται κυρίως στην εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων, έναντι 30,7% που απαντά ότι εδράζονται σε παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και την εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων.

Σε σχέση με την απονομή δικαιοσύνης και την επιστροφή παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 77,2% απαντά όχι και μάλλον όχι, έναντι 19,7% που εκτιμά ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις και θα επιστραφούν τα χρήματα.

MRB: Ακρίβεια το κυριότερο πρόβλημα

Η ακρίβεια όχι μόνο παραμένει πρώτο πρόβλημα, αλλά ανέβηκε στο 54% (+5,4 μονάδες) το ποσοστό των πολιτών που το υποστηρίζουν αυτό. Το πρόβλημα απονομής δικαιοσύνης αξιολογείται ως δεύτερο με 25,1% (+7,5%).

Αντιθέτως, υποχώρησε η δυσαρέσκεια για την Υγεία (21,1% (-3,7 μονάδες) και το ύψος των εισοδημάτων, που κινείται στο 19,5% (μείον 3,1 μονάδες).

Τέλος, το μεταναστευτικό μπορεί να ιεραρχείται τελευταίο, αλλά σημαντικά ανεβασμένο λόγω της αύξησης των ροών, με 14,1% (άνοδος 8,9 μονάδων).

MRB για νέα κόμματα

Το 37,7% εκτιμά ότι η δημιουργία νέων κομμάτων δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά πράγματα, το 28,3% θεωρεί ότι θα κατακερματίσει περισσότερο τον χώρο της αντιπολίτευσης, ενώ το 26,5% απαντά ότι θα ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό.

MRB για κόμμα Τσίπρα

Πεσμένη είναι η διάθεση των πολιτών να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα. Από το 29,1% που δήλωνε τον Μάιο ότι πιθανόν/σίγουρα να επέλεγε κόμμα με αρχηγό τον κ. Τσίπρα, πλέον το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 22,3%. Αντιθέτως, ανέβηκε το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν θα το ψήφιζαν, καθώς κινείται στο 67,2%, από 65,8% τον Μάιο.

MRB για κόμμα Σαμαρά

Το 80,7% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά (σίγουρα και μάλλον), έναντι 14,1% (από 16,1% τον Μάιο) που δηλώνει ότι θα το ψήφιζε. Εξ αυτών μόλις το 2,5% απαντά σίγουρα και 11,6% απαντά μάλλον.