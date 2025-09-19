Δημοσκόπηση MRB (β' μέρος): Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση, οι συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Υπενθυμίζεται ότι στο α' μέρος της πανελλαδικής δημοσκόπησης της MRB, η ΝΔ κινείται στο 28,1% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, με διαφορά 14,4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ο Κ. Μητσοτάκης παραμένει μακράν ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ενώ η ακρίβεια αναδεικνύεται ξανά το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες και μάλιστα με ανεβασμένα ποσοστά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας στους τρεις εκτιμούν ως αρκετά και πολύ θετικά όσα εξήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έναντι 60,7% που τα αξιολογούν ως αρκετά και πολύ αρνητικά, ενώ το 40,2% θεωρεί ότι τα μέτρα Ανδρουλάκη είναι μη ρεαλιστικά και θα εκτροχίαζαν την ελληνική οικονομία, αν εφαρμόζονταν.

Τέλος, υποχωρεί το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν δυνητικά κόμμα Τσίπρα, όπως και κόμμα Σαμαρά.

MRB: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση

Στην αποψινή δημοσκόπηση της MRB οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κυβέρνηση με βάση πέντε δείκτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μέσος όρος είναι 28,6% σε θετικές γνώμες.

Ειδικότερα:

Το 35,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας και στηρίζει τους πολίτες. Σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) αξιολογεί θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Το 30,9% εκτιμά ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ ήταν σύμφωνες με τις δυνατότητες της οικονομίας. Το 25% έχει ευνοϊκή γνώμη για τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους. Το 22,6% θεωρεί ότι ο Κ. Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

MRB: Συσπειρώσεις-μετακινήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Στο μέσον τη τετραετίας, η Νέα Δημοκρατία έχει βαθμό συσπείρωσης 68,2%. Τη μεγαλύτερη διαρροή, της τάξης του 13,7%, έχει προς την αδιευκρίνιστη ψήφο. Ένα 5,9% στρέφεται προς την Ελληνική Λύση, 3,2% προς την Πλεύση, άλλο κόμμα 4,3%, 2,6% προς το ΠΑΣΟΚ και 2,1% προς τη Φωνή Λογικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πρόθεση με αναγωγή κινείται στο 13,7% και στην πρόθεση ψήφου στο 10,6%, έχει βαθμό συσπείρωσης 75,6%. «Αιμορραγεί» προς τη ΝΔ, καθώς χάνει 11%, προς την αδιευκρίνιστη με 5%, προς τον ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%, προς την Ελληνική Λύση με 3,3% και προς το ΚΚΕ με 1%.



MRB: Τα οικονομικά των νοικοκυριών το βασικό πολιτικό διακύβευμα

Οι πολίτες αξιολογούν ως βασικότερο πολιτικό διακύβευμα σε ποσοστό 60,2% τα οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο, σε ποσοστό 35,1% την οικονομία της χώρας, το 35% τα θέματα δικαιοσύνης, το 21,4% το κοινωνικό κράτος, τα εθνικά απαντά το 21,15% και θέματα θεσμών και δημοκρατίας λέει το 17,3%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MRB: Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πρώτη με 47,7% αρνητικές γνώμες και 29,7% ευνοϊκές. Ο Δημ. Κουτσούμπας ακολουθεί με 41,4% αρνητικές και 26,5% θετικές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 62% αρνητικές και 25% θετικές.

MRB: Συναισθήματα που εκφράζουν περισσότερο τους πολίτες

Η παραίτηση και η απογοήτευση κυριαρχεί και μάλιστα με ανεβασμένα ποσοστά, στο 48,9% (άνοδος +5,1%), έπεται η οργή με 45,5% και ο φόβος με 31,1%, αν και έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν τρεις μονάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MRB: Αξιολογούν θετικά την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης

Το 62,2% αξιολογεί θετικά τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ από δικαιούχους επενδύσεων που δεν τις έκαναν, ενώ πήραν τα χρήματα, έναντι 28,1% που δεν είναι ικανοποιημένοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, το 71,1% αξιολογεί θετικά τη δημιουργία Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και ελέγχου της Αγοράς, για να μεταφερθούν σε αυτή το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.