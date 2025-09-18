 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σε ποσοστά ευρωεκλογών η ΝΔ, στο 28,2% -Η ακρίβεια νούμερο ένα πρόβλημα - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σε ποσοστά ευρωεκλογών η ΝΔ, στο 28,2% -Η ακρίβεια νούμερο ένα πρόβλημα

Ballot box
Ballot box / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ποσοστά ευρωεκλογών συγκεντρώνει η ΝΔ, με διαφορά 14,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

Ο Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός, αν και το 71% αξιολογεί αρνητικά την θητεία του. Επίσης 8 στους 10 αξιολογούν αρνητικά Ανδρουλάκη-ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση

Δείτε ΕΔΩ όλη τη δημοσκόπηση σε μορφή PDF

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Εκτίμηση ψήφου

Το κυβερνών κόμμα κινείται στο 28,2%, στο μέσον της δεύτερης τετραετίας του, όταν στις ευρωεκλογές του 2024 είχε λάβει 28,3% και στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου της Metron συγκέντρωνε 28,5%.

Το ΠΑΣΟΚ αυξάνει τη δύναμή του κατά μισή μονάδα (13,6% από 13,1% τον Ιούνιο), ενώ η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 11,8% από το 9,3% της προηγούμενης μέτρησης.

Τέταρτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας, πεσμένη κατά σχεδόν δύο μονάδες, με 10,2% (από 12,3%), ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%. Έπεται το ΜέΡΑ25 με 4,2%, ενώ η Φωνή Λογικής ανακάμπτει με 4,1%.

Metron: Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 21,8 (ελαφρώς καθοδικά από το 22,2% του Ιουνίου), το ΠΑΣΟΚ στο 10,5%, η Λύση βρίσκεται στο 9,2%, η Πλεύση στο 7,9%, το ΚΚΕ στο 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,8%.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 12,6%.

Metron: Πρόθεση ψήφου

Πολιτική αλλαγή θέλει το 62%, έναντι 37% που προκρίνει τη σταθερότητα.

Metron: Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά καταλληλότερος πρωθυπουργός με 25%, με τους Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκο Βελόπουλο να κινούνται στο 7%. Ο «κανένας» προηγείται με 35%.

Metron: Δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει δημοφιλέστερη αρχηγός με 37%, αν και πεσμένη κατά 3 μονάδες από τον Ιούνιο, όσες και ο δεύτερος Δημήτρης Κουτσούμπας, που ακολουθεί με 33%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τρίτος με 29%.

Metron: 8 στους 10 αξιολογούν αρνητικά Ανδρουλάκη-ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση

Σχεδόν 8 στους 10 (ποσοστό 78%) αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εξίσου αρνητική σε ποσοστό 81% είναι η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Το 71% αξιολογεί αρνητικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό.

Επίσης, το 71% έχει αρνητική εικόνα για το κυβερνητικό έργο.

Η ακρίβεια παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό (50%, από 38% τον Ιούνιο).

Το 76% τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, έναντι 11% που αντιτίθεται.

Το 54% θεωρεί συνυπεύθυνους για την αιματοχυσία στη Γάζα τη Χαμάς και την κυβέρνηση Νετανιάχου.

