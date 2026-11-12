Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,5% η ΝΔ στην εκτίμηση, το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει την ΕΛΑΣ -«Καμπανάκι» των πολιτών για τον πολιτικό διάλογο

Προβάδισμα 14,7 μονάδων δίνει στη Νέα Δημοκρατία η νέα δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Η κυβέρνηση ξεπερνά το όριο του 30% με το ελάχιστο δυνατό κέρδος σε σχέση με πριν απο έναν μήνα, με την ΕΛΑΣ να βρίσκεται με... κολλημένη τη βελόνα λίγο κάτω από το 16%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κέρδισε μισή μονάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι το 36% που κρίνει «θετικά» ή «μάλλον θετικά» το έργο της κυβέρνησης, ενώ στο ίδιο ερώτημα οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια άποψη σε ποσοστό 30%.

Στον χώρο της κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πείθει περισσότερο από την ΕΛΑΣ ως προς την ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά και στο να ηγηθεί του χώρου.

Τέλος, οι πολίτες κρούουν το «καμπανάκι», απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο είναι τοξικός ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσκόπηση Marc: Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση

Στην πρόθεση η ΝΔ συγκεντρώνει 27,2%, ελάχιστα πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Η ΕΛΑΣ έχει 14%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%, κερδίζοντας μισή μονάδα.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Πλεύση με 5,1%, η Ελπίδα με 4% και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκτίμηση, η ΝΔ είναι στο 30,5%, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 15,8%, διαφορά 14,7 μονάδων.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσκόπηση Marc: Αξιολόγηση κυβέρνησης και καταλληλότητα πρωθυπουργού

Το 36% των πολιτών αξιολογεί «θετικά» ή «μάλλον θετικά» την κυβέρνηση, ενώ το 63,5% την κρίνει «αρνητικά» ή «μάλλον αρνητικά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο ερώτημα για την κυβέρνηση, όσοι ψήφισαν ΝΔ την κρίνουν θετικά σε ποσοστό 69,8%.

Στο ΠΑΣΟΚ έκριναν κατά 30,1% θετικά την κυβέρνηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταλληλότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, έναντι 14,7% του Αλέξη Τσίπρα και 7,8% ο Ν. Ανδρουλάκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσκόπηση Marc: Η αξιολόγηση της κεντροαριστεράς

Για την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 19,3%, ανεβάζοντας σημαντικά τα ποσοστά του, με την ΕΛΑΣ να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό (9,3%).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το κόμμα που θα ήθελαν να ηγηθεί στην κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό (38,9%) από την ΕΛΑΣ (25,7%).

Ωστόσο, στους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς αποκλειστικά, τα ποσοστά είναι σχεδόν παρόμοια, με την ΕΛΑΣ να μην έχει ρεύμα από το Κέντρο και το ΠΑΣΟΚ από την Αριστερά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσκόπηση Marc: Ελληνοτουρκικά και τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο

Για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, μόλις 10,1% θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό. Ένας στους τρεις δεν το αποκλείει συνολικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το πώς διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στη χώρα, το 83,4% έχει αρνητική γνώμη.

Οσο για το που οφείλεται η τοξικότητα, τα κόμματα, τα ΜΜΕ και τα σόσιαλ μίντια συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.