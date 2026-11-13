Δημοσκόπηση Marc β' μέρος: Πώς εκτιμούν οι πολίτες τα μέτρα για την ακρίβεια -«Μέτρια» η κατάσταση του νοικοκυριού λέει ένας στους δύο

Για την ακρίβεια, τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή της, τα κόκκινα δάνεια και τη φοροδιαφυγή απαντούν οι ερωτηθέντες στο β' μέρος της δημοσκόπησης της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, σχεδόν ένας στους δύο λέει ότι είναι «μέτρια» (48,2). Στο 17,3% φτάνουν αυτοί που λένε ότι είναι «άνετα» ή «πολύ άνετα», ενώ το 33,9% λέει πως η κατάσταση είναι δύσκολη.

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Για την αξιολόγηση των μέτρων της κυβέρνησης για την ακρίβεια, το 53,9% κάνει λόγο για ολιγωρία, ενώ το 30,2% πιστεύει πως η κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα.

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Ανά παράταξη, το 71,2% των Νεοδημοκρατών πιστεύει ότι η κυβέρνηση είτε κάνει ότι μπορεί, είτε προσπαθεί, αλλά χρειάζονται περισσότερα μέτρα.

Στην δεύτερη κατηγορία, ένα 35,4% ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύει επίσης ότι γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση.

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Οσον αφορά τα επί μέρους μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η αύξηση μισθών και συντάξεων είναι το πρώτο που απασχολεί τους πολίτες, με τη μείωση φόρων και την μάχη κατά της αισχροκέρδειας να ακολουθούν.

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Δημοσκόπηση Marc: Φοροδιαφυγή και κόκκινα δάνεια

Με αφορμή τα φαινόμενα απάτης κατά του δημοσίου από εγκληματικές οργανώσεις, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 51,8% πως είναι ένα φαινόμενο «πολύ διαδεδομένο».

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Σε μεγάλο ποσοστό, 65,8% εκτιμούν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν αργήσει σημαντικά να αντιδράσουν.

Τέλος, για τα κόκκινα δάνεια και το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ δανειοληπτών και funds, ένα ποσοστό 27,4% θεωρεί υπαίτιο τον ΣΥΡΙΖΑ που νομοθέτησε τα funds, ενώ το 40,8% ρίχνει την ευθύνη στις τράπεζες και ένα 35,2% στην σημερινή κυβέρνηση που μέχρι τώρα δεν είχε αλλάξει τη νομοθεσία για να προστατέψει τους πολίτες.