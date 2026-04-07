Δημοσκόπηση Interview: Στο 33% η ΝΔ, στις 17 μονάδες η διαφορά -Ανοδος για το ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Σταθερά πρώτη παραμένει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Interview για την Political.



Το κυβερνών κόμμα προηγείται με 17 μονάδες έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου. Ειδικότερα, η ΝΔ αγγίζει το 33%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 16%.



Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (7,1%), το ΚΚΕ (6,2%), η Πλεύση Ελευθερίας (5%), το ΜέΡΑ25 (4,4%), η Φωνή Λογικής 4,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, οι Δημοκράτες 2,9%, η Νέα Αριστερά 1,3%, η Νίκη 1,3%, ενώ άλλο απαντά το 15,1%.

Να σημειωθεί ότι στη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ καταγράφει αύξηση των ποσοστών του, κάτι που συνδέεται με το συνέδριο του κόμματος και τα σημάδια συσπείρωσης που προέκυψαν.

Πρώτη και στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ



Σε ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 26,4% απαντά τη ΝΔ, το 14,2% το ΠΑΣΟΚ, το 5,6% την Ελληνική Λύση, το 5,1% το ΚΚΕ, το 4,7% την Πλεύση Ελευθερίας, το 3,5% το ΜέΡΑ25, το 3,5% τη Φωνή Λογικής, το 3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2,4% τους Δημοκράτες, το 1% τη Νέα Αριστερά, το 1% τη Νίκη, το 10,1% άλλο και το 19,5% «δεν έχω αποφασίσει».

Άνοδος για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, υποχωρεί η Καρυστιανού

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview, στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού;», το 11,1% απαντά πολύ πιθανό, το 6,5% αρκετά πιθανό, το 8,7% λίγο πιθανό, το 73,5% καθόλου πιθανό και το 0,2% ΔΓ/ΔΑ.

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 10,9% απαντά πολύ πιθανό, το 4,6% αρκετά πιθανό, το 7% λίγο πιθανό, το 76,8% καθόλου πιθανό και το 0,7% ΔΓ/ΔΑ. Να σημειωθεί ότι η δημοσκόπηση μέτρησε και τον απόηχο της πρόσφατης συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζεται εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και το το 34,2% απαντά «κανέναν». Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 31%, σχεδόν 20 μονάδες πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 12,3%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,4%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,6% και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 1%.