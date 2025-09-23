Δημοσκόπηση Interview: Στις 14,7 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - «Ναι» σε Λοβέρδο, «όχι» σε Σαμαρά - iefimerida.gr

Στις 14,7 μονάδες είναι η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όπως καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr.
Η ΝΔ συγκεντρώνει 29,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 15%. Έπονται Ελληνική Λύση με 8,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,6%, ΚΚΕ με 7,4%, ΣΥΡΙΖΑ με 5,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,4%, Φωνή Λογικής με 4,2%, ΜέΡΑ25 με 4%, Νέα Αριστερά με 2,8%, ΝΙΚΗ με 1,5%. Άλλο κόμμα λέει το 9,9%.
Στο ερώτημα «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», το 23,9% απαντά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το 13,2% με τη διαφορά των δύο να αγγίζει τις 10,7 μονάδες.
Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 6,4%, ΚΚΕ με 6,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, Φωνή Λογικής με3,5%, ΜέΡΑ25 με 3,4%, Νέα Αριστερά με 2%, ΝΙΚΗ με 1%. Άλλο κόμμα λέει το 6,7%, ενώ «δεν έχω αποφασίσει» το 17,9%
Οι ερωτηθέντες φαίνεται να εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση της χώρας, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Σε σχετική ερώτηση το 29,9% δείχνει την εμπιστοσύνη του στον πρωθυπουργό, ενώ το 11,1% απαντά Νίκο Ανδρουλάκη. Το 6,2% λέει Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 4,7% Κυριάκο Βελόπουλο, το 4,7% Δημήτρη Κουτσούμπα, 3,7% Στέφανο Κασσελάκη, 3% Σωκράτη Φάμελλο, 1,2% Αφροδίτη Λατινοπούλου, 1% Δημήτρη Νατσιό και 1% Αλέξη Χαρίτση. «Κανέναν» απαντά το 33,5%.
Αναφορικά με το κριτήριο ψήφου στις επόμενες εκλογές το 45% απαντά «ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα» και 39% «επιθυμία να φύγει η σημερινή κυβέρνηση».
Δημοσκόπηση Interview: Θετικά βλέπουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ την προσχώρηση Λοβέρδου
Σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά/μάλλον θετικά, το 42% αρνητικά/μάλλον και το 5% «ΔΓ/ΔΑ». Από την άλλη πλευρά, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κατά πλειοψηφία (87%) κρίνουν «αρνητικά/μάλλον αρνητικά» την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ και μόλις το 11% την βλέπει «θετικά/μάλλον θετικά».
Για τον Αντώνη Σαμαρά και αν πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ, από το σύνολο των ψηφοφόρων το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% λέει «ΔΓ/ΔΑ». Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το 34% βλέπει θετικά την επιστροφή, το 55% λέει «όχι/μάλλον όχι» και το 11% απαντά «ΔΓ/ΔΑ».
Οι ερωτηθέντες, κατά πλειοψηφία, αισθάνονται θυμωμένοι με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «πολύ ή αρκετά» θυμωμένο, ενώ μόλις το 18% «λίγο ή καθόλου».
Στο ερώτημα τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, η απάντηση κατά 31% είναι η διαφθορά/διαπλοκή. Ακολουθούν τα σκάνδαλα με 25%, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις με 14%, η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς με 11%, η υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα με 9%, τα στελέχη των κομμάτων με 6%, αλλοίωση του ιδεολογικού προσανατολισμού με 2%.
Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο σημαντικά για έναν αρχηγό κόμματος, η «εντιμότητα και ηθική» αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο με 41%, έπονται η «ικανότητα διακυβέρνησης» με 28% και το «όραμα και στρατηγική» με 25%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η «ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες» με 3% και το «διεθνές κύρος» με 2%.
Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Interview
Πηγή: politic.gr