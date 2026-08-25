Δημοσκόπηση Interview: Σταθερή πρωτιά για ΝΔ με 26,5% -Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ -Καταρρέει το κόμμα Καρυστιανού - iefimerida.gr

Η πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την POLITIC, βρίσκει τη ΝΔ σταθερά στην πρώτη θέση, την ΕΛΑΣ στη δεύτερη, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%, ακολουθεί η ΕΛΑΣ, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% (τον Ιούλιο) στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω.

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Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η «Ελπίδα», η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%.

Την ίδια στιγμή, οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 10,6% από 9% και το «άλλο κόμμα» στο 6% από 5%, ανεβάζοντας στο 16,6% το τμήμα των ψηφοφόρων που δεν κατευθύνεται σε κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά, μια ακόμη ένδειξη ότι η πολιτική ρευστότητα παραμένει υψηλή μετά τον Αύγουστο.

Σταθερά πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 19,2%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%.

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Οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα

Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το 51% που ζητά εκλογές τώρα: η διάθεση για προσφυγή στις κάλπες δεν φαίνεται να συνοδεύεται από αντίστοιχη όρεξη για μια μακρά περίοδο εκλογικής εκκρεμότητας. Οι πολίτες δείχνουν να προτιμούν μια γρήγορη και καθαρή πολιτική λύση.

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Κεντροδεξιά η βάση της ΝΔ, κεντροαριστερή του ΠΑΣΟΚ

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά οι ψηφοφόροι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία, το 54,6% δηλώνει κεντροδεξιό, το 24% κεντρώο και το 20,4% δεξιό. Στο ΠΑΣΟΚ, το 51% δηλώνει κεντροαριστερό, το 40% κεντρώο και το 9% αριστερό.

Τα ποσοστά δίνουν και μια ένδειξη για τις πιθανές κατευθύνσεις διαρροών. Η ΝΔ εμφανίζεται περισσότερο εκτεθειμένη προς τα δεξιά της, κυρίως προς την Ελληνική Λύση ή ακόμη και προς μια ενδεχόμενη κίνηση Σαμαρά. Αντίστοιχα, για το ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο κεντρώο ακροατήριο δείχνει ότι οι σημαντικότερες πιέσεις μπορεί να προέλθουν από τον χώρο του Κέντρου, καθιστώντας το περισσότερο εκτεθειμένο προς τη Νέα Δημοκρατία.

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Δεν πείθει η εκτίμηση Τσίπρα για πρωτιά της ΕΛΑΣ σε δεύτερες εκλογές

Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛΑΣ μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% το κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.

Διατηρεί διψήφια βάση μια ενδεχόμενη κίνηση Σαμαρά

Υπολογίσιμη παραμένει η δυνητική εκλογική δεξαμενή για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 12% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Μαζί με το 8% που απαντά «λίγο», το ποσοστό όσων δεν αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο φτάνει το 20%. Στον αντίποδα, το 79% απαντά «καθόλου».

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Αρνητικό το κλίμα μετά το καλοκαίρι: Δυσαρέσκεια για τη χώρα, απαισιοδοξία για το αύριο

Αρνητικό είναι το κλίμα που καταγράφεται τόσο για την πορεία της χώρας όσο και για τις προσδοκίες των πολιτών. Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 32% που βλέπει θετική πορεία.

Την ίδια ώρα, το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για τη δική του ζωή στους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόλις το 30% εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο. Η δυσαρέσκεια, επομένως, δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης, αλλά αγγίζει πλέον και τις προσωπικές προσδοκίες των πολιτών.

Αναλυτικά η δημοσκόπηση της Interview ΕΔΩ﻿

Πηγή: politic.gr