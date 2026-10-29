Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 30,1% στην εκτίμηση ψήφου -Δεύτερη η ΕΛΑΣ, πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ, δεκακομματική Βουλή - iefimerida.gr

Η ΝΔ διατηρεί σταθερά μεγάλο προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%, με διαφορά 14,7 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο με 14,3%, ψαλιδίζοντας τη διαφορά.

Στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Λύση με 7,4%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,9%, η Ελπίδα για Δημοκρατία με 4,2%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,5% και, τέλος, πάνω από το όριο του 3% βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3% συμπληρώνοντας το παζλ μιας δεκακομματικής Βουλής.

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Στο 27,4% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Σταθερό προβάδισμα με 27,4% διατηρεί η ΝΔ σε δημοσκόπηση της Interview για το Politic, ενώ η διαφορά διαμορφώνεται στις 13,4 μονάδες από την δεύτερη ΕΛΑΣ η οποία αγγίζει το 14%.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13%, με τη διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να περιορίζεται στη μία ποσοστιαία μονάδα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,7% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,4%. Η Ελπίδα συγκεντρώνει 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,4%, ενώ Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 βρίσκονται στο 3,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκράτες από 2%, η Νίκη 1,3% και η Νέα Αριστερά 0,5%.

Στο 2% διαμορφώνεται η επιλογή «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι παραμένουν στο 9,1%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υψηλότερη αξιολόγηση ως προς την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 24%, έναντι 16% της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



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Την ίδια ώρα, έξι στους δέκα πολίτες (60%) δεν αναγνωρίζουν αξιόπιστο αντιπολιτευτικό ρόλο σε κανένα από τα δύο κόμματα, επιλέγοντας την απάντηση «κανένα από τα δύο».



Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Διχασμένη η κοινή γνώμη



Μοιρασμένες εμφανίζονται οι απόψεις των πολιτών σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης που θεωρούν καταλληλότερο για τη χώρα. Το 46% προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας.



Αντίθετα, πιο ξεκάθαρη είναι η προτίμηση των ερωτηθέντων ως προς τον αριθμό των εκλογικών αναμετρήσεων. Το 54% επιθυμεί τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 38% θεωρεί προτιμότερη τη διεξαγωγή δύο εκλογικών αναμετρήσεων.



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Το 63% αποδίδει στην κυβέρνηση την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια



Την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια αποδίδει στην ελληνική κυβέρνηση το 63% των ερωτηθέντων, ενώ το 34% θεωρεί ότι το πρόβλημα οφείλεται στις διεθνείς συγκρούσεις.

Μόλις το 2% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί τις αγορές του. Αντίθετα, το 16% περιορίζει τις αγορές μη απαραίτητων προϊόντων, ενώ το ίδιο ποσοστό αξιοποιεί προσφορές και εκπτώσεις.

Την ίδια στιγμή, το 14% συγκρίνει τιμές αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές και το 12% πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με λίστα αγορών. Το 11% επιλέγει μικρότερες ποσότητες προϊόντων, ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχει περιορίσει τις παραγγελίες και τις εξόδους για φαγητό.

Περιορισμός στην κατανάλωση ενέργειας λόγω του αυξημένου κόστους



Παράλληλα, το 27% των ερωτηθέντων περιορίζει τη χρήση θέρμανσης ή κλιματισμού, ενώ το 21% μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια στιγμή, το 13% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας.



Οι προσαρμογές επεκτείνονται και στις μετακινήσεις. Το 11% χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο, το 9% συγκρίνει τιμολόγια και παρόχους ενέργειας, ενώ το 7% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

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Η ανησυχία για το μέλλον αποτελεί το κυρίαρχο συναίσθημα που προκαλεί η ακρίβεια, συγκεντρώνοντας ποσοστό 32%. Ακολουθεί ο θυμός με 27%, ενώ το 15% δηλώνει ότι αισθάνεται απελπισία και το 13% απογοήτευση.

Παράλληλα, το 9% εκφράζει απαισιοδοξία για την κατάσταση, ενώ μόλις το 3% αναφέρει πως δεν βιώνει κανένα από τα συγκεκριμένα συναισθήματα.