 Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 30,1% στην εκτίμηση ψήφου -Δεύτερη η ΕΛΑΣ, πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ, δεκακομματική Βουλή - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 30,1% στην εκτίμηση ψήφου -Δεύτερη η ΕΛΑΣ, πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ, δεκακομματική Βουλή

New Poll
Κάλπη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ΝΔ διατηρεί σταθερά μεγάλο προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%, με διαφορά 14,7 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο με 14,3%, ψαλιδίζοντας τη διαφορά.

Στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Λύση με 7,4%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,9%, η Ελπίδα για Δημοκρατία με 4,2%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,5% και, τέλος, πάνω από το όριο του 3% βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3% συμπληρώνοντας το παζλ μιας δεκακομματικής Βουλής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 27,4% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Σταθερό προβάδισμα με 27,4% διατηρεί η ΝΔ σε δημοσκόπηση της Interview για το Politic, ενώ η διαφορά διαμορφώνεται στις 13,4 μονάδες από την δεύτερη ΕΛΑΣ η οποία αγγίζει το 14%.
Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13%, με τη διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να περιορίζεται στη μία ποσοστιαία μονάδα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,7% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,4%. Η Ελπίδα συγκεντρώνει 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,4%, ενώ Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 βρίσκονται στο 3,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκράτες από 2%, η Νίκη 1,3% και η Νέα Αριστερά 0,5%.

Στο 2% διαμορφώνεται η επιλογή «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι παραμένουν στο 9,1%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υψηλότερη αξιολόγηση ως προς την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 24%, έναντι 16% της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, έξι στους δέκα πολίτες (60%) δεν αναγνωρίζουν αξιόπιστο αντιπολιτευτικό ρόλο σε κανένα από τα δύο κόμματα, επιλέγοντας την απάντηση «κανένα από τα δύο».

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Διχασμένη η κοινή γνώμη

Μοιρασμένες εμφανίζονται οι απόψεις των πολιτών σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης που θεωρούν καταλληλότερο για τη χώρα. Το 46% προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας.

Αντίθετα, πιο ξεκάθαρη είναι η προτίμηση των ερωτηθέντων ως προς τον αριθμό των εκλογικών αναμετρήσεων. Το 54% επιθυμεί τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 38% θεωρεί προτιμότερη τη διεξαγωγή δύο εκλογικών αναμετρήσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 63% αποδίδει στην κυβέρνηση την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια

Την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια αποδίδει στην ελληνική κυβέρνηση το 63% των ερωτηθέντων, ενώ το 34% θεωρεί ότι το πρόβλημα οφείλεται στις διεθνείς συγκρούσεις.

Μόλις το 2% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί τις αγορές του. Αντίθετα, το 16% περιορίζει τις αγορές μη απαραίτητων προϊόντων, ενώ το ίδιο ποσοστό αξιοποιεί προσφορές και εκπτώσεις.
Την ίδια στιγμή, το 14% συγκρίνει τιμές αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές και το 12% πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με λίστα αγορών. Το 11% επιλέγει μικρότερες ποσότητες προϊόντων, ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχει περιορίσει τις παραγγελίες και τις εξόδους για φαγητό.

Περιορισμός στην κατανάλωση ενέργειας λόγω του αυξημένου κόστους

Παράλληλα, το 27% των ερωτηθέντων περιορίζει τη χρήση θέρμανσης ή κλιματισμού, ενώ το 21% μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια στιγμή, το 13% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας.

Οι προσαρμογές επεκτείνονται και στις μετακινήσεις. Το 11% χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο, το 9% συγκρίνει τιμολόγια και παρόχους ενέργειας, ενώ το 7% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανησυχία για το μέλλον αποτελεί το κυρίαρχο συναίσθημα που προκαλεί η ακρίβεια, συγκεντρώνοντας ποσοστό 32%. Ακολουθεί ο θυμός με 27%, ενώ το 15% δηλώνει ότι αισθάνεται απελπισία και το 13% απογοήτευση.

Παράλληλα, το 9% εκφράζει απαισιοδοξία για την κατάσταση, ενώ μόλις το 3% αναφέρει πως δεν βιώνει κανένα από τα συγκεκριμένα συναισθήματα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δημοσκόπηση ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΕΛΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ