Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ με 12,2% -Σταθερά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού - iefimerida.gr

Προβάδισμα, με ταυτόχρονη ωστόσο υποχώρηση καταγράφει η ΝΔ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politic.



Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με σταθερά ποσοστά, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στην πρώτη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου, αναδεικνύεται ως τρίτο κόμμα.



Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση με σταθερά ποσοστά, ενώ το κόμμα της Καρυστιανού, στην πρώτη του καταγραφή στην πρόθεση ψήφου, αναδεικνύεται τρίτη δύναμη.

Δημοσκόπηση Interview: Στο 7,9% η Μαρία Καρυστιανού

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,5%, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη τη δύναμή του (13,9% τον προηγούμενο μήνα), ενώ το κόμμα της Καρυστιανού – μετά τη δήλωση πρόθεσης καθόδου στις εκλογές – καταγράφεται για πρώτη φορά με 7,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Η Ελληνική Λύση όπως και το ΚΚΕ καταγράφουν 5,4%, ενώ χαμηλότερα στο 3,4% εντοπίζεται το ΜέΡΑ25.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,1%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9% και οι Δημοκράτες 2,8%.

Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 14,8% από 17,4% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος αρχίζει να επανατοποθετείται.



Αναφορικά με την καταλληλότητα για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος 29,8%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 26,6%. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 6,4%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%.



«Ναι» στις πρόωρες εκλογές λέει το 56% των ερωτηθέντων, ενώ το 40% επιθυμεί εξάντληση της θητείας της κυβέρνησης. Το 4% δεν εκφράζει άποψη. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι, στη συγκεκριμένη συγκυρία, η επιλογή της προσφυγής στις κάλπες συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή, καταγράφοντας ενίσχυση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όπου το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών εμφανιζόταν χαμηλότερο.

Δημοσκόπηση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 35% θεωρεί ότι το ζήτημα προκύπτει από πολιτικές παρεμβάσεις



Σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 35% θεωρεί ότι το ζήτημα προκύπτει από πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ το 28% το συνδέει με διαχρονικές παθογένειες του κράτους.



Ακολουθούν οι ευθύνες που αποδίδονται στη διοίκηση του οργανισμού με 16% και στους ελλιπείς ελέγχους με 15%.

Οι πολίτες ψηφίζουν «σταυρό» αντί για «λίστα»

Η συζήτηση για τη μερική κατάργηση του σταυρού προτίμησης και την εισαγωγή ενός νέου εκλογικού συστήματος, προσαρμοσμένου στο λεγόμενο «γερμανικό μοντέλο», βρίσκει την κοινή γνώμη να κινείται προς μια ενδιάμεση λύση. Συγκεκριμένα, το 45% προτιμά έναν συνδυασμό σταυρού και λίστας, ενώ το 44% επιλέγει τον σταυρό προτίμησης. Αντίθετα, η καθαρή λίστα συγκεντρώνει μόλις 11%, καταγράφοντας περιορισμένη αποδοχή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο σταυρός παραμένει σημαντικός για την επιλογή προσώπων, αλλά συνοδεύεται και από επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο που λειτουργεί στην πράξη. Συγκεκριμένα, το 49% θεωρεί ότι οδηγεί σε καλύτερη εκπροσώπηση, ενώ το 43% εκτιμά ότι ενισχύει πελατειακές σχέσεις. Ένα 8% δίνει άλλες απαντήσεις.

Το βασικό κριτήριο επιλογής υποψηφίου βουλευτή φαίνεται να είναι η ενασχόληση με τα προβλήματα της περιοχής, καθώς το 57% δηλώνει ότι ψηφίζει με αυτό το κριτήριο. Πολύ χαμηλότερα ακολουθούν η προσωπική γνωριμία (10%) και η κομματική στήριξη (9%), ενώ η αναγνωρισιμότητα περιορίζεται στο 5%. Ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται η σύσταση από τρίτους και η προσωπική εξυπηρέτηση (3%).

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Interview για την Politic