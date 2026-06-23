Δημοσκόπηση Interview: Άνοδος για ΝΔ, στο 28,1% -Δεύτερη θέση για ΕΛΑΣ, κολλημένο ΠΑΣΟΚ, πτώση για Καρυστιανού - iefimerida.gr

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Interview για το politic.gr καταγράφουν άνοδο για τη ΝΔ, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό 28,1%.

Στη δεύτερη θέση δείχνει να εδραιώνεται η ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ παραμένει κολλημένο στο 12,3%, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει τη μεγαλύτερη υποχώρηση.

Η πρόθεση ψήφου

ΝΔ: 28,1%

ΕΛ.Α.Σ.: 14,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 7,4%

Ελπίδα: 5,4%

ΚΚΕ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,0%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Δημοκράτες: 2,0%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,5%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Αναποφάσιστοι: 9,5%

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Τα συμπεράσματα της έρευνας

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε καταγραφεί στο 26,1%.

Η ΕΛ.Α.Σ. παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5%, και μάλιστα ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,3%, ακριβώς στο ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα.

Η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης. Από το 7,5% του Μαΐου πέφτει στο 5,4% τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει καθώς παραμένει στο 0,5%.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η μείωση των αναποφάσιστων. Από 12,7% τον Μάιο πέφτουν στο 9,5% τον Ιούνιο, υποχωρώντας κατά 3,2 μονάδες.

Δυσπιστία για τα στελέχη ΕΛ.Α.Σ. και «Ελπίδας»

Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία. Παλιά πρόσωπα και χαμηλή πειστικότητα βλέπουν οι πολίτες πίσω από τα νέα πολιτικά σχήματα.

Για την ΕΛ.Α.Σ., το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλαιών πολιτικών προσώπων. Μόλις το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι επιφυλάξεις για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Το 67% των πολιτών θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα. Ένα 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

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Το 78% κλείνει την πόρτα σε κόμμα Σαμαρά

Χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» έναν τέτοιο σχηματισμό. Μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό, απαντώντας «πολύ» ή «αρκετά», ενώ ένα ακόμη 8% δηλώνει «λίγο».

Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα διακυβέρνησης

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%.

Τι ζητάει η νέα γενιά

Στο ερώτημα για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα πρόσθετοι πόροι για τη στήριξη των νέων, οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά την πίεση της καθημερινότητας. Το 50% επιλέγει μισθούς και εργασία, ενώ η στέγαση ακολουθεί με 26%, επιβεβαιώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τη νέα γενιά είναι η οικονομική αυτονομία. Η εκπαίδευση συγκεντρώνει 14%, η επιχειρηματικότητα 8%, ενώ μετακινήσεις και άλλες επιλογές περιορίζονται στο 1%.

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Ως προεκλογικό σύνθημα βλέπει η κοινή γνώμη τις προτάσεις για δωρεάν μετακινήσεις

Ακόμη πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η κοινή γνώμη απέναντι στις προτάσεις για δωρεάν ή σημαντικά μειωμένες μετακινήσεις των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 56% τις αντιμετωπίζει περισσότερο ως προεκλογικό σύνθημα, ενώ το 28% τις θεωρεί αναγκαίο κοινωνικό μέτρο. Ένα ακόμη 16% τις αξιολογεί θετικά, αλλά δεν τις βλέπει ως προτεραιότητα, δείχνοντας ότι οι πολίτες ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκρισμα στην εργασία, τους μισθούς και τη στέγη.

Πηγή: politic.gr