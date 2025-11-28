Δημοσκόπηση GPO: Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του -Τι λένε οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ και ακρίβεια - iefimerida.gr

Η δημοσκόπηση της GPO για το Star καταγράφει προβάδισμα για το κυβερνών κόμμα της ΝΔ.

Παράλληλα καταγράφονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, ενώ οι ψηφοφόροι απαντούν και για την πιθανή δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η πρόθεση ψήφου

Η ΝΔ συγκεντρώνει 25,2%, ποσοστό διπλάσιο από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φτάνει στο 12,6%, ενισχυμένο κατά 0,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,4% (+0,6%) και το ΚΚΕ με 8,5% (+0,6%). Στον αντίποδα, η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει απώλειες, πέφτοντας στο 5,8% (-2,1%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,1% (-1,1%). Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3% με οριακή αύξηση 0,2 μονάδων, ενώ ΝΙΚΗ, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜέΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται μεταξύ 1,5% και 2,3%. Το 7,7% επιλέγει άλλο κόμμα και οι αναποφάσιστοι υπολογίζονται στο 13,3%.

Λίγες ημέρες πριν από την επίσιμη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και ενώ οι προδημοσιεύσεις έχουν ήδη προκαλέσει πολιτική θύελλα, οι πολίτες απάντησαν στο ερώτημα αν θα τον ψήφιζαν στην περίπτωση που προχωρούσε σε ίδρυση κόμματος.

Στο ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, το 11,8% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό δηλώνει το 12%, ενώ το 65,1% την απορρίπτει πλήρως.

Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 μονάδες.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%, με άνοδο 5 μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου για το Star. Ακολουθούν η διαφθορά 15,9% και η Υγεία 5,1%.



Το αποτύπωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το 79,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Tο 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες από τις επόμενες εκλογές

