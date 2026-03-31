Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη με ανεβασμένα ποσοστά η ΝΔ και διαφορά 14,1 μονάδων -Οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση - iefimerida.gr

Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη με ανεβασμένα ποσοστά η ΝΔ και διαφορά 14,1 μονάδων -Οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 26,3% (άνοδος 1,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 12,2% (άνοδος 1,4%).

Η Ελληνική Λύση είναι τρίτο κόμμα με 8,9%, ενώ ακολουθούν KKE (8,1%), Πλεύση Ελευθερίας (7%) και ΣΥΡΙΖΑ (3,8%). Στην γκρίζα ζώνη το ποσοστό ανέρχεται σε 16,2%.

Ανοδικά κατά 1,3% κινείται και το ΚΚΕ, ενώ υποχωρούν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημοσκόπηση GPO: Θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση

Το 31,2% των ερωτηθέντων αναφέρει πως θα ήθελε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνούν η ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% θα ήθελε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ, το 51,7% των ερωτηθέντων προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί επανάληψη των εκλογών, ενώ το 44,9% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Δημοσκόπηση GPO: Η δυναμική για Τσίπρα και Καρυστιανού

Όσον αφορά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 6,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 11,5% αρκετά πιθανό, δείχνοντας πτωτικές τάσεις.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 10,9% αρκετά πιθανό.

Επίσης, οι 9 στους 10 ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Για τα μέτρα της κυβέρνησης λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το 56,6% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά και το 39,6% τα αξιολογεί θετικά.

Επίσης, μόνο το 14% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις από τον πληθωρισμό, ενώ το 84,3% θεωρεί πως δεν τις καλύπτει.

Για τη δίκη των Τεμπών, το 31,2% πιστεύει πως η Πολιτεία έχει εξασφαλίσει συνθήκες για μια ομαλή διεξαγωγή.

Τέλος, για το ζήτημα των υποκλοπών, σχεδόν το 78% το θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντικό.

