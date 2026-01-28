Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13,7 μονάδων για ΝΔ -Τα ποσοστά για Τσίπρα και Καρυστιανού - iefimerida.gr

Η ΝΔ διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5%, έναντι 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο, στην προηγούμενη έρευνα. Παρά την πτώση 0,7%, το κυβερνών κόμμα διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες, καθώς από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο, πλέον αγγίζει το 10,8%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%.

Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

Δημοσκόπηση GPO: Στο 20,1% η δυνητική ψήφος για Καρυστιανού

Την ίδια ώρα, 1 στους 4 εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η κυρία Καρυστιανού φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διείσδυση στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους αναποφάσιστους.

Σχετικά με τις δηλώσεις περί αμβλώσεων από τη Μαρία Καρυστιανού, το 19,2% «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί», ενώ το 68,1% «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Διχασμένοι οι πολίτες για συμμαχικές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις

Σχετικά με τις συμμαχικές και τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές, ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Το 69,5% προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Για τους πολίτες σημαντικότερο πρόβλημα αποτελεί η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5%, και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Οι μισοί Έλληνες -ποσοστό 49,6%- δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Δημοσκόπηση GPO: Πώς βλέπουν τις κινήσεις Τραμπ

Αναφορικά με την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

Σε ερώτημα για το αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν «όχι» και «μάλλον όχι», ενώ το 32% απαντούν «ναι» και «μάλλον ναι».