Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ με 12,6 μονάδες -Πώς βλέπουν οι πολίτες ένα νέο κόμμα Τσίπρα - iefimerida.gr

Μισή μονάδα «τσιμπάει» η ΝΔ από τον Σεπτέμβριο στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για το Star, διατηρώντας προβάδισμα 12,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου.

Στην πρόθεση ψήφου (δεν παρουσιάζεται εκτίμηση ψήφου) το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,2%, ποσοστό διπλάσιο από το ΠΑΣΟΚ, που φτάνει στο 12,6%, ενισχυμένο κατά 0,3%.

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,4% και άνοδο 0,6% και το ΚΚΕ στο 8,5%, με άνοδο 0,6%.

Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,8%, έχοντας απώλειες 2,1% από την προηγούμενη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 4,1%, με απώλειες 1,1%.

Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3% με οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας, ενώ Νίκη, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜεΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται μεταξύ 1,5% και 2,3% στην πρόθεση ψήφου.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων σκαρφαλώνει στο 13,3%.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%, με άνοδο 5 μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου για το Star. Ακολουθούν η διαφθορά 15,9% και η Υγεία 5,1%.



Το 79,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Tο 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κόμμα Τσίπρα

Στο ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα, οι πολίτες απαντούν: Το 11,8% ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 10% αρκετά πιθανό, ενώ λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 μονάδες.

Δείτε τη νέα δημοσκόπηση της GPO

