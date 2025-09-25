 Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά με 12,4 μονάδες η ΝΔ -Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα - iefimerida.gr
Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά με 12,4 μονάδες η ΝΔ -Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η ΝΔ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 12,4 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, όπως αποτυπώνεται σε πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για το Star.

Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει 24,7%, με πτώση μίας μονάδας (σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση τον Ιούνιο), αλλά στα επίπεδα που είχε μετρήσει η ίδια εταιρεία στις 13 Σεπτεμβρίου, μετά τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 12,3% (από 11,2% στα μέσα Σεπτεμβρίου), ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση με 9,8%.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει πτώση 4,5 μονάδων και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%.

Η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφεται στο 2,1% και το ΜεΡΑ25 στο 2%, ενώ 1,5% συγκεντρώνει η Νέα Αριστερά.

Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 16,2%.

Δημοσκόπηση GPO-Καταλληλότερος πρωθυπουργός: Μεγάλο προβάδισμα Μητσοτάκη

Καταλληλότερος πρωθυπουργός συνεχίζει σταθερά να θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%.

Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Με πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία 50,2% προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.

GPO: Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα Τσίπρα;

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από το Αλέξη Τσίπρα, το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να το ψηφίσει. Συγκεκριμένα, από αυτούς το 8,7% απαντά «πολύ πιθανό» και το 10,7% «αρκετά πιθανό».

Αντίθετα, το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα.

GPO: Μεγαλύτερο πρόβλημα η ακρίβεια

Το 57,8% των ερωτηθέντων θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Το 55,6% δηλώνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα αυξήθηκε.

Σχετικά με τις μειώσεις φόρων που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την 89η ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα, το 67,5% απαντά «όχι» και «μάλλον όχι», ενώ το 31,1% απαντά «ναι» και «μάλλον ναι».

