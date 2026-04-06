Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 11,8 μονάδων η ΝΔ -Πού κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, πώς κρίνουν τη δίκη των Τεμπών - iefimerida.gr

Ισχυρό προβάδισμα 11,8 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε μικρές απώλειες στα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου για τη ΝΔ, η οποία ωστόσο έχει προβάδισμα 11,8% μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την ίδια ώρα εμφανίζει άνοδο μίας μονάδας.

Αντίθετα, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου χάνει κι άλλο έδαφος, καθώς βρίσκεται 5ο στην πρόθεση με 6,3%, χάνοντας άλλη μία μονάδα.

Μία πρώτη εικόνα της πιθανότητας να ψηφίσουν τη Μαρία Καρυστιανού έδωσαν οι πολίτες μετά την ανακοίνωση του κόμματός της, με το ποσοστό να φτάνει στο 15%.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, οι αποφάσεις της γύρω από ζητήματα της Άμυνας έχει κερδίσει τη θετική γνώμη των πολιτών, ενώ, αντίθετα, δηλώνουν προβληματισμένοι για άλλα ζητήματα, όπως οι συνθήκες στη δίκη για τα Τέμπη και η διαφάνεια.

Δημοσκόπηση Alco: Πρόθεση στο 23,8% η ΝΔ

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, παρουσιάζοντας μία μικρή πτώση, αλλά και διαφορά 11,8% από το ΠΑΣΟΚ, που είναι στο 12% (κέρδισε 1,2%).

Ακολουθεί με 8,6% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ με 6,8%, με 6,3% η Πλεύση Ελευθερίας, που χάνει άλλη μία μονάδα, ενώ στο 4,6% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 3% η Φωνή Λογικής.

Σε υψηλά ποσοστά παραμένει η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», που φτάνει το 18,6%.

Δημοσκόπηση Alco: Στο 15% η Καρυστιανού

Στην πιθανότητα να ψηφίσουν ένα κόμμα Καρυστιανού, το θετικό ποσοστό φτάνει στο 15%, στη... μέση είναι ένα άλλο 15%, ενώ «λίγο» ή «καθόλου» πιθανό είναι στο 74% σε μια πρώτη εκτίμηση μετά την ανακοίνωση του κόμματός της.

Δημοσκόπηση Alco: Πώς κρίνουν το έργο της κυβέρνησης οι πολίτες

Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών, το 74% λέει «όχι».

Για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την κυβέρνηση, το 52% λέει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι, πέφτοντας ωστόσο από το 56%, ενώ ανεβαίνει το «λίγο» ικανοποιημένοι και το «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένοι σε ποσοστά 28% και 19%, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Το 66% κρίνει πως την κυβέρνηση χαρακτηρίζει η λέξη «αναποτελεσματικότητα», ενώ το 23% λέει η «αποτελεσματικότητα».

Στο ίδιο ερώτημα για «αστάθεια» και «σταθερότητα», το 52% λέει το πρώτο και το 34% το δεύτερο.

Στις λέξεις «διαφάνεια» και «συγκάλυψη» τα ποσοστά είναι 11% και 76% αντίστοιχα, ενώ το 16% είναι στην γκρίζα ζώνη.

Για την Κύπρο και την αποστολή φρεγατών και F-16 από την ελληνική κυβέρνηση, το 68% εγκρίνει την απόφαση, ενώ μόλις 22% το είδε αρνητικά.

Για την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, το 64% θεωρεί πως ο αντίκτυπος είναι θετικός.

Δημοσκόπηση Alco: Αρνητική εικόνα για τη δίκη των Τεμπών

Για την πρώτη εικόνα για τη δίκη των Τεμπών, οι πολίτες σε ποσοστό 67% λένε πως η εικόνα είναι «κακή» ή «άθλια» όσον αφορά την οργάνωση.

Για το Ιράν, το 94% ανησυχεί πολύ ή αρκετά (στο 61% το «πολύ») για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ακρίβεια.