 Δημοσκόπηση Alco, β' μέρος: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο δημοφιλείς υπουργοί - iefimerida.gr
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Δημοσκόπηση Alco, β' μέρος: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης
Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Άδωνις Γεωργιάδης / Φωτογραφίες: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco παρουσιάστηκε στο σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Χθες, στο α' μέρος της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι μπροστά με 10 μονάδες, καθώς συγκεντρώνει 23,4% έναντι 13,4% της ΕΛΑΣ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,4%.

Σήμερα, κατά την παρουσίαση του β' μέρους της δημοσκόπησης, παρουσιάστηκαν κάρτες με τους δημοφιλέστερους υπουργούς. Με βάση τις απαντήσεις των πολιτών, ο Νίκος Δένδιας, o Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι οι τρεις δημοφιλέστεροι υπουργοί της κυβέρνησης.

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Ο υπουργός Άμυνας συγκεντρώνει ποσοστό 22%,  ο υπουργός Οικονομικών 13% και ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9% ο υπουργός Υγείας. Από και και πέρα, έπονται οι Κωστής Χατζηδάκης (7%), Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (5%), Νίκη Κεραμέως (3%) και Βασίλης Κικίλιας (3%).

Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, μπορεί ο Δένδιας να παραμένει πρώτος με ποσοστό  49%, ωστόσο δεύτερος είναι ο Γεωργιάδης με 35% και τρίτος ο Πιερρακάκης με 33%.

Σε άλλη ερώτηση που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 33% ότι δεν χρησιμοποιούν καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη, το 32% Αρκετά και το 28% Λίγο.

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