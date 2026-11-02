Δημοσκόπηση Alco: Με 10 μονάδες προηγείται στην πρόθεση η ΝΔ -Ντέρμπι ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, στο όριο η «Ελπίδα» της Καρυστιανού - iefimerida.gr

Νέα πανελλαδική δημοσκόπηση διενήργησε η Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,4% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,4%.
- ΝΔ: 23,4%
- ΕΛΑΣ: 13,4%
- ΠΑΣΟΚ: 11,4%
- ΚΚΕ: 7,1%
- Ελληνική Λύση: 5,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 3,7%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%
- Ελπίδα: 3,1%
- ΜέΡΑ25: 2,5%
- Φωνή Λογικής: 2,2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,8%
- ΝΙΚΗ: 1,7%
- Δημοκράτες: 0,7%
- Άλλο κόμμα: 4,1%
Δεν έχουν αποφασίσει το 15,9%, ενώ το λευκό είναι 0,8% και η αποχή 4,5%.
Δημοσκόπηση Alco: Για την ακρίβεια
Για το ζήτημα της ακρίβειας και το αν είναι πιθανό οι πολίτες να περιορίσουν την αγορά βασικών αγαθών τον χειμώνα, «πολύ πιθανό» απαντά το 15%, «αρκετά» το 40%, «λίγο» το 29%, «καθόλου» 13%, ενώ δεν απαντά το 3%.
Όσον αφορά τις ευθύνες για την ακρίβεια, «η κυβέρνηση και η πολιτική της» απαντά το 45%, «η παγκόσμια ενεργειακή κρίση» το 29%, η «κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων» το 15%, ο «μικρός αριθμός ελέγχων» το 9%.
Δημοσκόπηση Alco: Για τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια στην Ευρώπη
Δημοσκόπηση Alco: Τα συναισθήματα για την πολιτική ζωή
Όσον αφορά τα συναισθήματα των πολιτών για την πολιτική ζωή του τόπου έχουν ως εξής: