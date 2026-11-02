Δημοσκόπηση Alco: Με 10 μονάδες προηγείται στην πρόθεση η ΝΔ -Ντέρμπι ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, στο όριο η «Ελπίδα» της Καρυστιανού - iefimerida.gr

Νέα πανελλαδική δημοσκόπηση διενήργησε η Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,4% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,4%.

Στη λευκή μπάρα πάνω από τα ποσοστά των κομμάτων αναγράφονται τα αποτελέσματα της προηγούμενης μέτρησης, αρχές Οκτωβρίου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΔ: 23,4%

23,4% ΕΛΑΣ: 13,4%

13,4% ΠΑΣΟΚ: 11,4%

11,4% ΚΚΕ: 7,1%

7,1% Ελληνική Λύση: 5,8%

5,8% Πλεύση Ελευθερίας: 3,7%

3,7% Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%

3,2% Ελπίδα: 3,1%

3,1% ΜέΡΑ25: 2,5%

2,5% Φωνή Λογικής: 2,2%

2,2% ΣΥΡΙΖΑ: 1,8%

1,8% ΝΙΚΗ: 1,7%

1,7% Δημοκράτες: 0,7%

0,7% ﻿Άλλο κόμμα: 4,1%

Δεν έχουν αποφασίσει το 15,9%, ενώ το λευκό είναι 0,8% και η αποχή 4,5%.

Δημοσκόπηση Alco: Για την ακρίβεια

Για το ζήτημα της ακρίβειας και το αν είναι πιθανό οι πολίτες να περιορίσουν την αγορά βασικών αγαθών τον χειμώνα, «πολύ πιθανό» απαντά το 15%, «αρκετά» το 40%, «λίγο» το 29%, «καθόλου» 13%, ενώ δεν απαντά το 3%.

Όσον αφορά τις ευθύνες για την ακρίβεια, «η κυβέρνηση και η πολιτική της» απαντά το 45%, «η παγκόσμια ενεργειακή κρίση» το 29%, η «κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων» το 15%, ο «μικρός αριθμός ελέγχων» το 9%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσκόπηση Alco: Για τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια στην Ευρώπη

Δημοσκόπηση Alco: Τα συναισθήματα για την πολιτική ζωή

Όσον αφορά τα συναισθήματα των πολιτών για την πολιτική ζωή του τόπου έχουν ως εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσκόπηση Alco: Είστε ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση;

Δημοσκόπηση Alco: Πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία;