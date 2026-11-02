 Δημοσκόπηση Alco: Με 10 μονάδες προηγείται στην πρόθεση η ΝΔ -Ντέρμπι ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, στο όριο η «Ελπίδα» της Καρυστιανού - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Με 10 μονάδες προηγείται στην πρόθεση η ΝΔ -Ντέρμπι ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, στο όριο η «Ελπίδα» της Καρυστιανού

New Democracy Maintains Strong Lead as Syriza Declines, Poll Shows
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Νέα πανελλαδική δημοσκόπηση διενήργησε η Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,4% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,4%.

Στη λευκή μπάρα πάνω από τα ποσοστά των κομμάτων αναγράφονται τα αποτελέσματα της προηγούμενης μέτρησης, αρχές Οκτωβρίου
Στη λευκή μπάρα πάνω από τα ποσοστά των κομμάτων αναγράφονται τα αποτελέσματα της προηγούμενης μέτρησης, αρχές Οκτωβρίου
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  • ΝΔ: 23,4%
  • ΕΛΑΣ: 13,4%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,4%
  • ΚΚΕ: 7,1%
  • Ελληνική Λύση: 5,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3,7%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%
  • Ελπίδα: 3,1%
  • ΜέΡΑ25: 2,5%
  • Φωνή Λογικής: 2,2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,8%
  • ΝΙΚΗ: 1,7%
  • Δημοκράτες: 0,7%
  • ﻿Άλλο κόμμα: 4,1%

Δεν έχουν αποφασίσει το 15,9%, ενώ το λευκό είναι 0,8% και η αποχή 4,5%.

Δημοσκόπηση Alco: Για την ακρίβεια

Για το ζήτημα της ακρίβειας και το αν είναι πιθανό οι πολίτες να περιορίσουν την αγορά βασικών αγαθών τον χειμώνα, «πολύ πιθανό» απαντά το 15%, «αρκετά» το 40%, «λίγο» το 29%, «καθόλου» 13%, ενώ δεν απαντά το 3%.

Όσον αφορά τις ευθύνες για την ακρίβεια, «η κυβέρνηση και η πολιτική της» απαντά το 45%, «η παγκόσμια ενεργειακή κρίση» το 29%, η «κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων» το 15%, ο «μικρός αριθμός ελέγχων» το 9%.

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Δημοσκόπηση Alco: Για τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια στην Ευρώπη

Δημοσκόπηση Alco: Τα συναισθήματα για την πολιτική ζωή

Όσον αφορά τα συναισθήματα των πολιτών για την πολιτική ζωή του τόπου έχουν ως εξής:

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Δημοσκόπηση Alco: Είστε ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση;

Δημοσκόπηση Alco: Πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία;

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