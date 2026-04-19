Κάθετη διάψευση Μαρκόπουλου: «Να ανασκευάσουν άμεσα όσοι λένε ότι δεν έχω πτυχίο» - iefimerida.gr

Ανυπόστατες φήμες, χαρακτηρίζει τα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες περί μη κατοχής πανεπιστημιακού πτυχίου, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανάρτησή του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος πήρε τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΚΟ, αναφέρει ότι διαθέτει πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας και είναι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

- Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

- Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.