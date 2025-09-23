Χρίστος Δήμας: Το κράτος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα υποδομών, αλλά απαιτούνται και πόροι από τον ιδιωτικό τομέα - iefimerida.gr

«Η επόμενη δεκαετία θα είναι γεμάτη προκλήσεις στον τομέα των Υποδομών», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC2025.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόθεση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα με γοργούς ρυθμούς. Όπως τόνισε ο υπουργός, το κράτος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα, γι΄αυτό αυξάνεται σταδιακά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά απαιτείται η εξεύρεση επιπλέον πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, όπως άλλωστε συμβαίνει και διεθνώς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χρίστος Δήμας επεσήμανε τη σύνδεση των λιμανιών με Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην ολοκλήρωσή έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως το Βόρειο τμήμα του Ε65, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος και ο ΒΟΑΚ. Επεσήμανε τη σύνδεση των λιμανιών με Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά και τις συνδέσεις των υποδομών μας, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα διεθνώς όπως είπε.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε λογό για την ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών ενώ διατίθενται ήδη 1,35 δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες.

Σημαντικό βάρος πρόκειται να ρίξει το Υπουργείο στο κομμάτι της συντήρησης των υποδομών, αλλά και στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων με κονδύλια ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Καλούμαστε να έχουμε περισσότερο ανθεκτικές υποδομές σε όλα τα επίπεδα»

«Η κλιματική κρίση είναι παρούσα και οι επιστήμονες μας προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα είναι ακόμα πιο έντονο. Καλούμαστε να έχουμε περισσότερο ανθεκτικές υποδομές σε όλα τα επίπεδα», τόνισε ο κ. Δήμας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα αναφέρθηκε στον στόχο που έχει θέσει η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ να καταστεί ο πρώτος αυτοκινητόδρομος μηδενικών ρύπων μέχρι το 2030.

Ο κ. Δήμας, αναφέρθηκε τέλος στην ολοκλήρωση της παραχώρησης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ εντός του 2025, αλλά και τα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και την Κρήτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ