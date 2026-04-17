Ποιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές με τη ΝΔ -Όλα τα ονόματα - iefimerida.gr

Ισχυρό ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ καταγράφεται από στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, με την Πειραιώς να βολιδοσκοπεί πρόσωπα από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για τις υπό κατάρτιση λίστες.

Και μπορεί οι εκλογές να μην είναι ακόμα κοντά, όπως διαμηνύει ο πρωθυπουργός, ωστόσο οι διεκδικητές του σταυρού έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

«Βροχή» ενδιαφερόμενων από την Κεντρική Μακεδονία -Ποια ονόματα ακούγονται

Για το ψηφοδέλτιο των Ιωαννίνων κυκλοφορεί έντονα τους τελευταίους μήνες το σενάριο υποψηφιότητας της δήμαρχου Μετσόβου Μαρίας–Χριστίνας Αβέρωφ, ενώ για τη μονοεδρική της Κέρκυρας «παίζει» το όνομα της πρώην δημάρχου του νησιού Μερόπης Υδραίου. Στην επίσης μονοεδρική περιφέρεια της Ευρυτανίας «παίζει» το όνομα του πρώην δήμαρχου Καρπενησίου Νίκου Σουλιώτη. Ενδιαφέρον για πρόσωπα που προέρχονται από την Αυτοδιοίκηση καταγράφεται στη Β’ Θεσσαλονίκης όπου «γαλάζια» στελέχη θεωρούν δυνατές υποψηφιότητες τον αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών της Κεντρικής Μακεδονίας Σωκράτη Δωρή, την περιφερειακή σύμβουλο Βούλα Πατουλίδου και τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος βέβαια έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις κάλπες του 2028 και δεν γοητεύεται από την κεντρική πολιτική σκηνή.

Βοιωτία, Άρτα, Αργολίδα και Πιερία

Για την εκλογική περιφέρεια της Βοιωτίας ενδιαφέρον καταγράφει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του δημάρχου Τανάγρας, Βασίλη Περγάλια, και της δραστήριας αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού Φανής Παπαθωμά.

Στην Άρτα πάνω στο τραπέζι βρίσκεται το όνομα του πρώην δημάρχου του νησιού Χρήστου Τσιρογιάννη, αλλά και του αντιπεριφεριάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο καθόδου στις βουλευτικές εκλογές εξετάζει ο δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος. Για το ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Αργολίδας κυκλοφόρησε το σενάριο υποψηφιότητας του αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας, Βασίλη Σιδέρη, ενώ για την Πιερία εξετάζεται η υποψηφιότητα της αντιπεριφερειάρχη Σοφίας Μαυρίδου και για τη Μεσσηνία του αντιδήμαρχου Τάσου Σκοπετέα.

Εύβοια, Κοζάνη και Καστοριά

Στην Εύβοια υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι η Δήμαρχος Χαλκίδας Έλενα Βάκα, ο περιφερειακός σύμβουλος Βαγγέλης Φαλίδας και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης. Για την Κοζάνη ακούγεται ο αντιπεριφερειάρχης Λύσανδρος Μεταξάς, ενώ για το ψηφοδέλτιο της Καστοριάς ενδιαφέρον υπάρχει για τον Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Σαββόπουλο.

Ποιοι ακούγονται από Αχαΐα και Ηλεία

Στην Αχαΐα τρεις αντιπεριφερειάρχες δείχνουν ενδιαφέρον για τη Βουλή και ακούγονται πληροφορίες για τον αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο, τον Φωκίωνα Ζαΐμη και την αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου. Στην Ηλεία, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει για τη λίστα της Ηλείας ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κοροβέσης.

Το ερώτημα για τη Γλυφάδα

Ερώτημα παραμένει η απόφαση που θα λάβει ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου,﻿ με τα σενάρια, ωστόσο, περί υποψηφιότητάς του στον Νότιο Τομέα της Αθήνας να παραμένουν στην ευρύτερη συζήτηση.

Τα σενάρια υποψηφιοτήτων από Τρίκαλα και Σέρρες

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης της διοίκησης του Κώστα Αγοραστού αποτελεί ένα στέλεχος που έχει αναπτύξει ισχυρή δυναμική στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων και θα μπορούσε να διεκδικήσει τον σταυρό των συμπολιτών του στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του Νομού, ενώ πληροφορίες υπάρχουν για υποψηφιότητα της γιατρού και αντιδημάρχου του Δήμου Τρικκαίων Δήμητρας Νάτσινα. Σημειώνεται ότι η νυν βουλευτής του νομού Κατερίνα Παπακώστα έχει εκφράσει την πρόθεση να μην είναι υποψήφια βουλευτής στις προσεχείς εκλογές «για λόγους πολιτικής ευθιξίας», εφόσον υπάρχει «σκιά ποινικής απαξίας», αφήνοντας «κενή» μια θέση στη γαλάζια λίστα. Αντίστοιχα, στις Σέρρες όπου ο πρώην Υπουργός Κώστας Αχ.Καραμανλής δεν θα είναι επίσης υποψήφιος, στα σενάρια υποψηφιοτήτων από στελέχη της Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νότας και ο πρώην δημάρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Τα ονόματα από την Αιτωλοακαρνανία

Στην εκλογική περιφέρεια της Αιτωλοκαρνανίας μεταξύ των προσώπων που βολιδοσκοπούνται είναι οι εξής αυτοδιοικητικοί: Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και δύο αντιπεριφερειάρχες. Πρόκειται για τον Αντιπεριφεριάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Μαυρομμάτη και τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Νίκο Κατσακιώρη, που στις περιφερειακές εκλογές του 2023 κατέγραψαν υψηλή αποδοχή στην περιφερειακή ενότητα, συγκεντρώνοντας 26.686 και 22.253 σταυρούς προτίμησης, αντίστοιχα.