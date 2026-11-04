Στη Βουλή δικογραφία κατά του Αλέξη Τσίπρα μετά από μήνυση του Κυριάκου Βελόπουλου - iefimerida.gr

Δικογραφία κατά του Αλέξη Τσίπρα διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από μήνυση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Η δικογραφία, που αφορά την υπόθεση με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες του 2019, διαβιβάστηκε στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις του α.86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Στην Ολομέλεια ανακοινώθηκε η δικογραφία που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και σχηματίστηκε ύστερα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε το καλοκαίρι στον Άρειο Πάγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

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Τι αφορά η μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά τα αδικήματα της δωροληψίας και της παράβασης καθήκοντος και δεν συνοδεύεται από ποινική αξιολόγηση.

Στη συγκεκριμένη δικογραφία αναφέρθηκαν νωρίτερα από βήματος τόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, ζητώντας τη στήριξη των κομμάτων προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.

Αφορμή για τη μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου αποτέλεσαν οι καταγγελίες του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, λίγο πριν από τις εκλογές του 2019.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε καταγγείλει δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα πως «πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.