Στη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου: «Δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας», λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - iefimerida.gr

Στη Βουλή διαβιβάστηκε νωρίτερα η δικογραφία που αφορά την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου.

Η διαβίβαση των συγκεκριμένων υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν πραγματοποιήθηκε απευθείας προς τη Βουλή, όπως είχε γίνει στην περίπτωση των δικογραφιών των «11+2», αλλά εστάλη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς κρίθηκε ότι τα ερευνώμενα αδικήματα δεν στρέφονται κατά των συμφερόντων της ΕΕ.

«Δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» αναφέρεται στο διαβιβαστικό για Χατζηβασιλείου-Αθανασίου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαβιβαστικό αναφέρεται ότι η συμπεριφορά των δύο βουλευτών «πληροί τόσο τα αντικειμενικά όσο και τα υποκειμενικά στοιχεία του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ). Περαιτέρω, αναλόγως με την εξέλιξη του σχεδίου (π.χ. εάν το ψευδές έγγραφο εκδόθηκε τελικά αλλά δεν υποβλήθηκε), ενδέχεται να ανακύψουν και πρόσθετα εθνικά αδικήματα, όπως η ηθική αυτουργία σε έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης (άρθρο 221 ΠΚ)», και σημειώνεται ότι «σε κάθε περίπτωση πρόκειται για αμιγώς εθνικά αδικήματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα αδικήματα PIF (Ν. 4689/2020) και, συνεπώς, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο διαβιβαστικό σημειώνεται ακόμη ότι «στις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις οι ενέργειες των υπόπτων δεν υπερέβησαν το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφθασαν στο επίπεδο ''αρχής εκτέλεσης'', ώστε να στοιχειοθετηθεί, έστω και σε μορφή απόπειρας, το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε

Λίγο αργότερα ο Τάσος Χατζηβασιλείου σε ανάρτησή του ζητά άρση της ασυλίας του, καθώς, όπως υπογραμμίζει, ελέγχεται για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε.

«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Πέρσι παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον.

Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις. Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν.

Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες, για τις οποίες θα τοποθετηθώ αρμοδίως. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Η εντιμότητα αποτελεί για μένα αξία αδιαπραγμάτευτη».

Αθανασίου: Η δικογραφία δεν έχει σχέση με την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν ζήτησα καμία παράνομη πράξη

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο κ. Αθανασίου σε δήλωσή του ανέφερε σχετικά με την υπόθεση:

«Κατ’ αρχάς, θέλω να τονίσω ότι η δικογραφία, στην οποία αναφέρομαι, δεν έχει σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ας δούμε τι έχω κάνει.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση ενδιαφερόμενης αγρότισσας της περιφέρειάς μας, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του μελετητή της, ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα προγράμματος σε λάθος κατηγορία.

Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη, αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία.

Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση.

Αυτό μου αποδίδεται. Αυτό έπραξα και δεν το έπραξα για πρώτη φορά. Και δηλώνω κατηγορηματικά ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αύριο και μεθαύριο και συνεχώς, όσο υπηρετώ, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του, όταν απαιτείται να διορθώνονται λάθη από αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων.

Και συνιστώ να είναι πιο ευέλικτες οι υπηρεσίες για να κατανοούν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες μας δεν έχουν εξοικειωθεί στη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με συνέπεια να χάνουν ευεργετήματα που νόμιμα δικαιούνται».