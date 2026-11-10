Φρέντης Μπελέρης: Η Αλβανία καταδικάστηκε για την υπόθεσή μου -Το ΕΔΔΑ με δικαίωσε για την παράνομη κράτησή μου - iefimerida.gr

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε τον ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη, ενώ καταδίκασε την Αλβανία για την παράνομη κράτησή του τον Μάιο του 2023.

«Στις δημοτικές εκλογές της 14ης Μαΐου 2023, οι πολίτες της ιδιαίτερης πατρίδας μου με εξέλεξαν Δήμαρχο. Το αλβανικό κράτος, όμως, με είχε φυλακίσει από την Παρασκευή 12 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, με αίολες κατηγορίες» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

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Και συνεχίζει: «Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, τρεισήμισι χρόνια μετά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε την προσφυγή μου και καταδίκασε την Αλβανία. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με την παρατεταμένη κράτησή μου, απορρίπτοντας το σκεπτικό των αλβανικών δικαστηρίων και επισημαίνοντας ότι δεν εξέτασαν ορθά εάν η κράτηση είχε υπερβεί την εύλογη διάρκεια. Παράλληλα, μου επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικές δαπάνες».

Ο κ. Μπελέρης σε άλλο σημείο τονίζει ότι: «Η απόφαση αυτή αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών στην Αλβανία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι: «Η κράτησή μου δεν μου στέρησε μόνο την ελευθερία. Μου στέρησε και το δικαίωμα να ορκιστώ και να αναλάβω τη διοίκηση του Δήμου που μου εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Ταυτόχρονα, στέρησε από τους πολίτες της Χειμάρρας το δικαίωμα να έχουν τον δήμαρχο που οι ίδιοι εξέλεξαν. Η πολιτική χειραγώγηση και οι μεθοδεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνει στη θέση του δημάρχου ο κ. Γκόρος, παρά την εκλογική του ήττα, και να ακολουθήσει ο διορισμός δύο ακόμη δημάρχων από την κυβέρνηση».

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«Πίσω από αυτές τις αυθαιρεσίες βρίσκεται ένας ευρύτερος στόχος: η συνέχιση της καταπάτησης των περιουσιακών και μειονοτικών δικαιωμάτων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της απόστασης που χωρίζει την Αλβανία από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Ευχαριστώ θερμά τη δικηγόρο μου στην Αλβανία, κ. Klodiana Gyzari, καθώς και τον δικηγόρο κ. Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος με υπερασπίστηκε ενώπιον του ΕΔΔΑ. Ευχαριστώ, επίσης, από τα βάθη της ψυχής μου όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή και πίστεψαν στο δίκαιο του αγώνα μας.

Κανένα δικαστικό τέχνασμα και καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορούν να ακυρώσουν τη βούληση των πολιτών της Χειμάρρας. Οι πολίτες με εξέλεξαν δήμαρχό τους.

Η ψήφος τους έχει αξία και η φωνή τους πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την πολιτική και δικαστική δικαίωση», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Μπελέρης.