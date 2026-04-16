Τέσσερις γυναίκες μπήκαν στη Βουλή και έκαναν διαμαρτυρία στο προαύλιο! Για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας - iefimerida.gr

Στον προαύλιο χώρο της Βουλής διαμαρτυρήθηκαν 4 νεαρές γυναίκες για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4 γυναίκες εισήλθαν με ονομαστική είσοδο από τη Νέα Αριστερά, ωστόσο αρνήθηκαν τον έλεγχο, κάθισαν στο δρόμο και άνοιξαν πανό.

Από πλευράς Αρχών υπήρξε σκεψη για προσαγωγή τους, αλλά επιλέχθηκε να τους επιτρέψουν την καθιστική διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν.

Στο σημείο βρέθηκαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Υπενθυμίζεται οτι και στο παρελθόν η Νέα Αριστερά είχε έρθει στο προσκήνιο, όταν είχε δώσει προσκλήσεις σε άτομα που απο τα θεωρεία της Ολομέλειας πέταξαν τρικακια την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός.