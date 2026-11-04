Διαμαντοπούλου: Η νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη για όλο τον κόσμο - iefimerida.gr

«Η νίκη των Δημοκρατικών δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια καλύτερη μέρα για όλο τον κόσμο και για τις ΗΠΑ» τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

Η ίδια μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στον δημοσιογράφο Βασίλη Σκουρή τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο Τραμπ έχει προετοιμαστεί με τον δικό του τρόπο για να μην αφήσει να λειτουργήσει το πολίτευμα με τον τρόπο που θα έπρεπε».

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Η κ. Διαμαντοπούλου, προειδοποίησε δε ότι τον χειμώνα «θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με την “επικράτηση” ενός Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, ίσως με επιλογές που δεν τις φανταζόμαστε».

Αναλυτικά, κληθείσα να σχολιάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε:

Πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Η νίκη των Δημοκρατικών, η οποία ήταν καταλυτική, δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα καλύτερη για όλο τον κόσμο ακόμα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλτ Τραμπ όλο το τελευταίο διάστημα άφηνε συνεχώς ανοιχτό το θέμα της αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων και δεν ξέρουμε αν μέχρι τέλους θα υπάρξει αμφισβήτηση σε κάποια αποτελέσματα. Έβγαλε πάλι το καπέλο με το βέτο.

Είχε απειλήσει με βέτο σε όλες τις αποφάσεις του Κογκρέσου και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια σχετική παράλυση της λειτουργίας των ΗΠΑ κυρίως στο εσωτερικό τους. Αυτό που προετοιμάζει ο Λευκός Οίκος και με κάθε τρόπο το έκανε σαφές το προηγούμενο διάστημα είναι ότι έχουν συγκεντρώσει μια σειρά από εκτελεστικές αποφάσεις ώστε να μπορεί να υπερβαίνει το Κογκρέσο σε συγκεκριμένα ζητήματα κι αυτά είναι η μετανάστευση, η ενέργεια, το κόστος, το στεγαστικό, τα εξωτερικά όπου εκεί ο πρόεδρος έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και μπορεί να προχωρήσει σε εκρήξεις λόγω της ήττας του που δεν τις φανταζόμαστε.

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Ένα ακόμα σημείο που έχει κάνει σαφές είναι ότι εδώ και καιρό ο Λευκός Οίκος, οι νομικές υπηρεσίες, έχουν ετοιμάσει όλα τα προεδρικά διατάγματα ώστε να μπορούν να εμποδίζουν τους Δημοκρατικούς να κινούνται νομικά και πολιτικά εναντίον του Τραμπ γιατί προφανέστατα οι δημοκρατικοί θα φτάσουν μέχρι και την αμφισβήτησή του για πολλά πράγματα που έχει κάνει. Επομένως έχει προετοιμαστεί με τον δικό του τρόπο για να μην αφήσει να λειτουργήσει το πολίτευμα με τον τρόπο που θα έπρεπε μια και έχουμε αλλαγή και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Για την εξωτερική πολιτική

Α. Διαμαντοπούλου: Υπάρχουν πολλές αναλύσεις ότι μπορεί να αντιδράσει πολύ διαφορετικά και πολύ ακραία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είτε θέλοντας να αφήσει ένα στίγμα στην εξωτερική του πολιτική με πολέμους ή με νίκες που φαντάζεται, είτε για τελείως προσωπικούς λόγους και για τελείως προσωπικά κέρδη γιατί για τον Ντ. Τραμπ κι αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού.

Για τους Δημοκρατικούς

Α. Διαμαντοπούλου: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνανε μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για το κόμμα των Δημοκρατικών παρά των Ρεπουμπλικάνων. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που σημαίνει ότι αυτή η μεγάλη νίκη ίσως είναι μια αφορμή να αναδιαταχθούν οι Δημοκρατικοί και να βρουν ένα μπούσουλα κι έναν υποψήφιο γιατί το πιο θετικό και αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι μπορούν να αναδιαταχθούν ως τις προεδρικές εκλογές να μην πάμε σε διαδόχους του Τραμπ αλλά να πάμε σε Δημοκρατικούς.

Τέλος, ερωτηθείσα για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις μπορεί να έχουν τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών στην Ευρώπη η Α. Διαμαντοπούλου τόνισε:

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Ρωτάτε έναν άνθρωπο κανονικό τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Θεωρώ ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αυτό τον χειμώνα με την «επικράτηση» ενός Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, ίσως με επιλογές και αποφάσεις που δεν τις φανταζόμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, γιατί γράφονται και αυτά, το θεωρώ απίθανο για την αμερικανική πολιτική αλλά να το αδυνατήσει εξαιρετικά και ουσιαστικά να κόψει δεσμούς με την ΕΕ όσον αφορά τις αποφάσεις, που τις έχει κόψει για να είμαστε ειλικρινείς.