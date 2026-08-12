Άννα Διαμαντοπούλου: Ο Τσίπρας παρουσιάζει θέσεις που έχουν διατυπωθεί από το ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Στην πολιτική επικαιρότητα, την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αναφέρθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την παρέμβασή της στην πρωινή εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ συγχαίροντας τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, πριν περάσει στην πολιτική επικαιρότητα.

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Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την αντιπολιτευτική του δράση και μέσα στον Αύγουστο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η πολιτική δεν σταματά ποτέ».

Τα λάθη με το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφερόμενη στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την απένταξη των βρεφονηπιακών σταθμών από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αφορά τουλάχιστον 50.000 θέσεις.

Παράλληλα, έκανε λόγο για προβλήματα στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανθρώπων που βρίσκονται στα όρια του φάσματος του αυτισμού.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της στέγασης, συγκρίνοντας την ελληνική πολιτική με τις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, έχουν αναλάβει η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Σύμφωνα με την ίδια, στις δύο αυτές χώρες έχουν ανακοινωθεί προγράμματα για χιλιάδες κατοικίες κοινωνικής στέγασης, ενώ στην Ελλάδα έχουν ανακοινωθεί μόλις 100 κατοικίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει περισσότερους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάπτυξης στη Δαδιά του Έβρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Όπως υποστήριξε, ενώ υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τελικά αξιοποιήθηκαν περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Κριτική άσκησε και στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, σχολιάζοντας τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας. «Ποιος θα κάνει διακοπές τον Οκτώβριο αφού οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα

Στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα του Αλέξη Τσίπρα και της δημοσκοπικής εικόνας που εμφανίζει το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Σε ερώτηση για τη διεκδίκηση των κεντρώων ψηφοφόρων, η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε με τη φράση «στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη την αντιπολιτευτική του πρόταση και να κριθεί από τους πολίτες.

Όπως είπε, αρκετές από τις θέσεις που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα έχουν ήδη διατυπωθεί από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς, κατά την ίδια, να έχει παρουσιάσει κάτι νέο.

Η κ. Διαμαντοπούλου κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού με εκείνες του ΠΑΣΟΚ και με τις θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα και τις αναφορές περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Διαμαντοπούλου απέρριψε κατηγορηματικά το σχετικό σενάριο.

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«Αυτά είναι μπούρδες», ανέφερε, ενώ σχετικά με την έντονη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στον πρώην πρωθυπουργό σημείωσε ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την πλευρά του κ. Τσίπρα, ο οποίος «ασκεί περισσότερη κριτική στο ΠΑΣΟΚ παρά στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την επίθεση να χρησιμοποιεί χριστιανική πρακτική γυρνώντας το άλλο μάγουλο», δήλωσε.

Τι απάντησε για τα «μυστικά δείπνα»

Η Άννα Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε και για δημοσιεύματα που την ήθελαν, μαζί με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να συμμετέχει σε «μυστικά δείπνα» τα οποία παρουσιάζονταν ως «πρόβες συγκυβέρνησης» με τη Νέα Δημοκρατία.

Η ίδια έκανε λόγο για κατασκευασμένα γεγονότα και δήλωσε ότι δεν σχολιάζει δημοσίως, όπως είπε, «συκοφαντικές μυθοπλασίες που έχουν οπτικοποιηθεί μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης», προσθέτοντας ότι για τέτοιες υποθέσεις απαντά μέσω των δικηγόρων της.

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Στο τέλος της συζήτησης η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε και στις αλλαγές που καταγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ασφάλειας.

Με αφορμή και τα περιστατικά με drones σε γερμανικά αεροδρόμια, σημείωσε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και οι προτεραιότητες της Ευρώπης τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Όπως ανέφερε, οι νέες εξωτερικές απειλές, οι ανάγκες στον τομέα των εξοπλισμών, αλλά και η κλιματική αλλαγή δημιουργούν ένα διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο η Ευρώπη καλείται πλέον να προσαρμοστεί.