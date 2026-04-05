Τα τρία ΑΦΜ, η «στραβή» και οι Σέρρες: Οι διάλογοι Αραμπατζή-Μελά, τι αναφέρει η δικογραφία - iefimerida.gr

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά της, ζητά η Φωτεινή Αραμπατζή.

Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή, περιλαμβάνονται δύο συνομιλίες που έχει καταγράψει ο «κοριός» ανάμεσα στην πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό, έχουν εντοπιστεί «ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση».

Αραμπατζή σε Μελά: «Μην του συμπεριφερθούμε άσχημα» -«Ό,τι έχεις ενόχληση, θέλω να μου λες»

Στις 26/08/2021 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνομιλία της με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά ρωτά πότε θα γίνει η πληρωμή στον Γιώργο Κ. , μάλιστα «να μην συμπεριφερθούμε άσχημα» στον συγκεκριμένο παραγωγό.

Η Φωτεινή Αραμπατζή φέρεται να αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους (πατέρας και δύο παιδιά) από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν για δεύτερη φορά, με τον Δημήτρη Μελά να της απαντά ότι θα γίνει τον επόμενο μήνα.

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας η κ. Αραμπατζή φαίνεται να ζητά από τον κ. Μελά να την ενημερώνει, αν προκύπτει κάτι με κάποιον από τις Σέρρες, την περιφέρεια δηλαδή που εκλέγεται τόσο εκείνη όσο και ο Κώστας Καραμανλής.

Ακολουθεί ο σχετικός διάλογος ανάμεσα στη Φωτεινή Αραμπατζή και τον Δημήτρη Μελά (26/08/2021):

Δημήτρης Μελάς: Πες.

Φωτεινή Αραμπατζή: Έχω δυο θέματα.

Δ. Μελάς: Έλα.

Φ. Αραμπατζή: Το ένα είναι, μάλλον έχω πολλά θέματα, πάμε σ’αυτά τα επείγοντα. Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο.

Δ. Μελάς: Που είχαμε πει ότι θααα.

Φ. Αραμπατζή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

Δ. Μελάς: Εεε δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.

Φ. Αραμπατζή: Τι θα βγει;

Δ. Μελάς: Τις πρώτες μέρες το γράφω. Είχε αυτός υπόλοιπο από ότι θυμάμαι. Όχιιι δεκαπέντε ή δεκαοχτώ; Δεκαπέντε νομίζω. Τέλος πάντων. Μέσ’ τον Οκτώβριο θα γίνει, γιατί και τα δυο θα πληρωθούν αυτά.

Φ. Αραμπατζή: Σίγουρα έτσι;

Δ. Μελάς: Ναι ναι ναι.

Φ. Αραμπατζή: Ξέρεις γιατί; Γιατί ήρθε κάποιος;

Δ. Μελάς: Γ.. πώς τον λένε;

Φ. Αραμπατζή: Όχι, όχι. Κ… Γιώργος.

Δ. Μελάς: Ε Κ…ναι.

Φ. Αραμπατζή: Ήρθε κάποιος εεε από καραμανλικό στέλεχος.

Δ. Μελάς: Ναι.

Φ. Αραμπατζή: Να μας πει στο γραφείο, βοηθήστε τον Γιώργο, θέλω να…

Δ. Μελάς: Έλααα.

Φ. Αραμπατζή: Ναι.

Δ. Μελάς: Δεν έχω πάντως εδώ ενόχληση, από αλλού.

Φ. Αραμπατζή: Ναι, ε θα μου το έλεγες.

Δ. Μελάς: Ναι, γι’αυτό.

Φ. Αραμπατζή: Και γενικά, ότι έχεις ενόχληση θέλω να μου λες.

Δ. Μελάς: Ναι, βέβαια, για Σέρρες σίγουρα.

Φ.Αραμπατζή: Ωραία λοιπόν, ένας είναι ο Κ. Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο;

Δ. Μελάς: Ναι, ναι ναι.

Φ. Αραμπατζή: Ναι, να του δώσω μια τέτοια.

Δ. Μελάς: Ναι, βέβαια, βέβαια.

Φω. Αραμπατζή: Μη γίνει καμιά στραβή όμως.

Δ. Μελάς: Όχι, όχι. Θα πληρωθούν.

Φ. Αραμπατζή: Λοιπόν ένα αυτό και ένα δεύτερο. Εεε έχω τρία ΑΦΜ.

Δ. Μελάς: Ναι.

Φ. Αραμπατζή: Εεε τα οποία τους κάνουν, ε σε ένα από τρία, γιατί είναι μαζί και οι τρεις, είναι μπαμπάς και παιδιά.

Δ. Μελάς: Ναι, συστεγαζόμενοι; Η δεν είναι κτηνοτρόφοι;

Φ. Αραμπατζή: Κτηνοτρόφοι είναι.

Δ. Μελάς: Ναι, οκέι. Συστεγαζόμενοι, στον ίδιο στάβλο; Δεν ξέρεις;

Φ. Αραμπατζή: Δεν ξέρω εάν είναι συστεγαζόμενοι.

Δ. Μελάς: Οκ.

Φ. Αραμπατζή: Εκείνο που ξέρω είναι ότι 21 Σεπτεμβρίου έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και 07/10/20 έλεγχο. Τους πήρανε χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Δ. Μελάς: Πού βρίσκονται αυτοί;

Φ. Αραμπατζή: Βρίσκονται Αγγίστα Σερρών.

Δ. Μελάς: Δεν έχει κάτι εκεί πέρα καινούριο.

Φ. Αραμπατζή: Ναι, με πήρε ο άνθρωπος, δεν με έχει πάρει ποτέ. Ο αδερφός του είναι και πρόεδρος, εε ήταν εμπάση περιπτώσει και πρόεδρος της κοινότητας. Δεν με έχει πάρει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή είμαι στο αμήν, με πήρανε πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι λέει 07/10 μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη την ημέρα είχα χειρουργείο και ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα;

Δ. Μελάς: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.

Φ. Αραμπατζή: Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;

Δ. Μελάς: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του’χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εαν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

Φ. Αραμπατζή: Του είναι, και επίσης, ε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

Δ. Μελάς: Ναι, ναι, γίνεται.

Αραμπατζή: «Δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο»- «Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Τον Νοέμβριο του 2021 καταγράφεται η δεύτερη συνομιλία της Φωτεινή Αραμπατζή με τον Δημήτρη Μελά, στην οποία φαίνεται πώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του παραγωγού για τον οποίο ενδιαφερόταν. Μάλιστα η πρώην υφυπουργός αναφέρει: «δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο». Μάλιστα, η κ. Αραμπατζή ζητά από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να τηλεφωνήσει ο ίδιος στον παραγωγό και να τον ενημερώσει ότι δέχεται «μπούλινγκ» για να τακτοποιηθεί η περίπτωσή του.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, η Φωτεινή Αραμπατζή έχει καταγραφεί να σχολιάζει, για τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «π@π@ρες».

Ακολουθεί ο δεύτερος διάλογος ανάμεσα στη Φωτεινή Αραμπατζή και τον Δημήτρη Μελά (16/11/21):

Δημήτρης Μελάς: Έλα Φωτεινή μου. Καλημέρα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Καλημέρα Δημήτρη μου. Τι κάνεις;

Δημήτρης Μελάς: Τι να κάνω; Διαλυμένος είμαι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Το ξέρω, καταλαβαίνω.

Δημήτρης Μελάς: Εντελώς.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά.

Δημήτρης Μελάς: Ναι ναι. Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Π@π@ρες.

Δημήτρης Μελάς: Έρχονται όλα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αχ.

Δημήτρης Μελάς: Στο σημείο μηδέν. Ντάξει, αργοπορία φοβερή Φωτεινή και ντάξει, τρέχω εγώ να μαζέψω τα αμάζευτα. Όχι ότι ήταν λάθος. Αλλά το καθε τι, όταν δεν γίνεται στο χρόνο του και με τον τρόπο που πρέπει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά.

Δημήτρης Μελάς: Ακριβώς. Και με τον τρόπο που πρέπει. Χάνει και τη σημασία του, δηλαδή να σου δώσω ‘γω αντιηλιακό όταν έχεις καεί.

Φωτεινή Αραμπατζή: Τι το κάνω;

Δημήτρης Μελάς: Έχω καεί, ντάξει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αλλά οι πολιτικοί, γι’ αυτό είμαστε. Γιατί εσείς είστε οι τεχνοκράτες.

Δημήτρης Μελάς: Σωστά.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και υλοποιείτε κι εμείς πρέπει να πούμε το αφήγημα.

Λίγο αργότερα, στην ίδια συνομιλία η Φωτεινή Αραμπατζή επανέρχεται στο θέμα της πληρωμής του Γιώργου Κ.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και τον τέτοιον μη μου.

Δημήτρης Μελάς: Όχι, όχι, τον έχω ως.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ε, δεν έχω μούτρα για το Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Δημήτρης Μελάς: Τον Κ. δεν τον έχω ξεχάσει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Πότε θα τον πληρώσουμε;