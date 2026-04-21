Διαδικτυακή σύγκρουση Κασσελάκη-Πολάκη: «Το βάζεις στα πόδια» -«Είσαι απελπισμένος και απατεώνας» - iefimerida.gr

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και του Παύλου Πολάκη, με αφορμή την αναβολή τής μεταξύ τους δικαστικής υπόθεσης.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο» κατηγόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι ζήτησε την αναβολή της δίκης που επρόκειτο να ξεκινήσει, αφήνοντας αιχμές ότι αποφεύγει να στηρίξει τις κατηγορίες του ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκαλώντας την έκρηξη του κ. Κασσελάκη.﻿

«Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι "απατεώνας". Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», έγραψε συγκεκριμένα ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πολάκης: Είσαι απελπισμένος και απατεώνας

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε στη συνέχεια την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και τον χαρακτήρισε σε ανάρτησή του «απατεώνα»:

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου, ο Γιάννης Απατσίδης, ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο, τον κύριο Πελέκη, αναβολή, επειδή έχει άλλο δικαστήριο. Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση!!! Εγώ εκεί θα ήμουν, αν και επειδή είναι αστικό δεν θα μπορούσα να μιλήσω! Θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού! Είσαι απελπισμένος και φαίνεται!!! Αυτή είναι η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύονται στις δημοσκοπήσεις!!! Εντάξει απατεωνίσκο;;;;».