Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου -Στις 20 Απριλίου συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας - iefimerida.gr

Στη Βουλή διαβιβάστηκε η δικογραφία για την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται πως προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές σε βαθμό πλημμελήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υλικό της δικογραφίας είναι σε έγχαρτη μορφή.

Μόλις ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς παραλάβει τη δικογραφία, οι δύο αναφερόμενοι βουλευτές θα λάβουν αμέσως γνώση του φακέλου. Με την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος παραγραφής για τους δύο βουλευτές, η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας αποφασίστηκε να προγραμματιστεί για μετά τις εορτές του Πάσχα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιδίωξη του κ. Γεωργαντά είναι και οι 13 άρσεις ασυλίας που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συζητηθούν όλες μαζί στην Ολομέλεια.