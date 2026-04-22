Δεύτερος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πάει στο κόμμα Τσίπρα -«Θα είμαι εκεί έτσι κι αλλιώς», δηλώνει ο Α. Παναγιωτόπουλος - iefimerida.gr

Στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όταν αυτό θα ανακοινωθεί επίσημα, επιθυμεί να ενταχθεί ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για τον δεύτερο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες που εκφράζει την πρόθεσή του να βρεθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Προηγήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος δήλωσε ότι ο δημόσιος λόγος και η πολιτική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού συνιστούν -κατά την άποψή του- τη μοναδική εναλλακτική για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου απέναντι στην κυβέρνηση.

«Εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς» δήλωσε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Αθήνα 9,84» (στην εκπομπή «Ραντάρ» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κουκλουμπέρη).

Όπως τονίζει, η επαναδραστηριοποίηση του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο. Σημειώνει επίσης ότι «η επανεμφάνιση του Τσίπρα διαμορφώνει ένα άλλο πολιτικό πεδίο. Θεωρώ ότι η σύγκλιση προοδευτικών κομμάτων, δυνάμεων και ανθρώπων μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κρατήσει τη βουλευτική του έδρα. «Οι έδρες σαφώς ανήκουν στο κόμμα, δίνονται από αυτό κατά το ήμισυ, όπως δίνονται και από τον κόσμο που μας επιλέγει με την ψήφο του και στον οποίο λογοδοτούμε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Υποστήριξε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει και αυτός «συντεταγμένα» να προσχωρήσει «στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας».

Στο ερώτημα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγηθεί σε αναστολή της λειτουργίας του, απάντησε: «Κάτι πρέπει να γίνει, ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση».