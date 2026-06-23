 Δεύτερο «όχι» από τη ΝΔ για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας - iefimerida.gr
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Δεύτερο «όχι» από τη ΝΔ για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου
Ο βουλευτής της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου / Φωτογραφία: Intime
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ
Εμμανουέλλα Αργείτη

Μετά τη Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Χαράλαμπος Αθανασίου διαφώνησε με την πρόταση της ΝΔ για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και για τη διάλυση της Βουλής.

«Ως έχει, η διάταξη με τις δύο πενταετίες θητείες είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά από την πρώτη θητεία την εμπειρία, εξοικειώνεται με τη διεθνή συνεργασία, σταθμίζει τη δικαιοδοτική αρμοδιότητα», ανέφερε ο Χαράλαμπος Αθανασίου στην αρμόδια Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι, αν κριθεί «ανεπαρκής», τότε δε θα προτείνεται για επανεκλογή.

«Όχι» από τον Αθανασίου και για τη διάλυση της Βουλής

Το άλλο «όχι» που είπε ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ έχει να κάνει με τη διάλυση της Βουλής, και τη νέα πρόβλεψη για κατάργηση της σχετικής πρόβλεψης του Συντάγματος με επίκληση εθνικού θέματος.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου ζήτησε η συνταγματική διάταξη να μείνει ως έχει. «Είναι πιο θεσμικό να παραμείνει η διάταξη ως έχει, διαφορετικά υποτιμάται όχι μόνο η νοημοσύνη του εκλογικού σώματος, αλλά και το κύρος του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι θα ερμηνεύεται ότι σύρεται από την κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές εξυπηρετώντας κυβερνητική σκοπιμότητα» όπως είπε χαρακτηριστικά.

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