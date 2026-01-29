Το βίντεο της ΟΝΝΕΔ για τη φορολογική μεταρρύθμιση: «Είναι ή δεν είναι σημαντικό;» -Από την εξαγγελία στην πράξη - iefimerida.gr

Η ΟΝΝΕΔ, συνεχίζοντας την καμπάνια της «Είναι ή δεν είναι σημαντικό;», παρουσίασε σήμερα στις 18:00 το δεύτερο βίντεο της σειράς.

Το θέμα του βίντεο αυτή τη φορά είναι η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Χιουμοριστικό βίντεο της ΟΝΝΕΔ που αποτυπώνει την αμφισβήτηση των νέων απέναντι σε μεγάλες πολιτικές εξαγγελίες

Το νέο βίντεο αποτυπώνει με χιούμορ την αυθόρμητη αμφισβήτηση των νέων απέναντι σε μεγάλες πολιτικές εξαγγελίες και αναδεικνύει ότι, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι δεσμεύσεις δεν μένουν στα λόγια αλλά γίνονται πράξη, με τις πρώτες αυξήσεις στους μισθούς να είναι ήδη ορατές από τον Ιανουάριο με έμφαση σε νέους και γονείς.

Δείτε το δεύτερο βίντεο της ΟΝΝΕΔ: