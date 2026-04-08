Δένδιας: Προγραμματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση στρατοπέδων - iefimerida.gr

Δένδιας: Προγραμματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση στρατοπέδων

Ο Νίκος Δένδιας με τον Ιωάννη Τσακίρη
Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ιωάννη Τσακίρη.

Ο υπουργός μαζί με τον κ. Τσακίρη, υπέγραψαν προγραμματική συμφωνία που προσφέρει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα της περαιτέρω ενεργειακής τους αναβάθμισης.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογραμμίσει ότι η αναβάθμιση περιλαμβάνει «τα 40 πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της χώρας μας, των οποίων η ενεργειακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει σήμερα το 62% του συνόλου της κατανάλωσης των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Πρόκειται για έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα περιορίσουν στο μισό την ενεργειακή κατανάλωση των στρατοπέδων, αλλά και με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς θα μειώσουν το κόστος ενέργειας κατά 17,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και όλα αυτά με ελάχιστη, αν όχι μηδενική, επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου» τόνισε ο κ. Δένδιας.

