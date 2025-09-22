Δένδιας: Το Πολεμικό Μουσείο θα εισέλθει στη νέα εποχή - Αποτελεί την οπτικοποίηση της συλλογικής εθνικής μνήμης - iefimerida.gr

Ακολουθώντας «την ολιστική προσέγγιση» που έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030», το Πολεμικό μας Μουσείο «θα εισέλθει και αυτό στη νέα εποχή» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο για τον εορτασμό των 50 ετών της λειτουργίας του, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

«Το Πολεμικό Μουσείο, ή αν θέλετε ανθρωποκεντρικότερα, το Μουσείο των Ελλήνων στον Πόλεμο», ανέφερε, «πρέπει να εξελιχθεί. Σύγχρονο Πολεμικό Μουσείο είναι η οπτικοποίηση της πληροφορίας του εθνικού αφηγήματος, της συλλογικής εθνικής μας μνήμης».

Όπως υπογραμμίσει ο κ. Δένδιας το Πολεμικό Μουσείο οφείλει να μιλάει «στην ψυχή των νέων Ελλήνων, των παιδιών της σημερινής εποχής. Μιας εποχής παγκοσμιοποίησης. Και να τους εξηγήσει τους κώδικες των εθνικών συμβολισμών».

Χαρακτήρισε το κτίριο «κεντρικής σημασίας για την πόλη των Αθηνών» καθώς και «κεντρικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας, για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες».

«Το κτίριο αυτό», εξήγησε, «αποτελεί αρχιτεκτονική έκφραση της περιόδου του Bauhaus και φτιάχτηκε με σκοπό να αναδεικνύει την εθνική μας κληρονομιά».

«Να προβάλλει την εθνική μας συνέχεια, ιδίως στις νέες γενιές των Ελλήνων» ξεκαθάρισε και πρόσθεσε ότι «ένα Μουσείο του 21ου αιώνα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια απλή παράθεση αντικειμένων».

«Πρέπει αυτό το Μουσείο να συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια, όχι με στερεότυπους, παλαιομοδίτικους ηθικολογικούς κανόνες, αλλά με όρους του τωρινού 21ου αιώνα. Και να διατυπώνει το αφήγημα με επάρκεια και να το διατυπώνει και στα κοινωνικά δίκτυα. Να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για την προβολή της εθνικής ταυτότητας στο μέλλον, συντηρώντας και αναδεικνύοντας το παρελθόν μας» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Το Πολεμικό Μουσείο οφείλει να συνδιαλέγεται με τον Ελληνισμό και εκτός των γεωγραφικών συνόρων του ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες της διασποράς, κυρίες και κύριοι, ίσως είναι ακόμη περισσότερο Έλληνες από εμάς και δικαιούνται την επαφή με την Ιστορία του Έθνους και την έχουν περισσότερο ανάγκη» συμπλήρωσε.

«Απαιτείται αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, σχεδίαση νέων παρεχόμενων υπηρεσιών, επαναξιολόγηση ίσως των αρχιτεκτονικών επιλογών του σημαντικού σχεδιαστή του, του πανεπιστημιακού, Θουκυδίδη Βαλεντή» επισήμανε.

«Επιδιώκουμε», πρόσθεσε, «να προβάλλουμε με υπερηφάνεια στον 21ο αιώνα, τις αξίες και τους αγώνες του έθνους. Σε εμάς, τον Ελληνισμό, εντός και εκτός αλλά και στη διεθνή κοινότητα. Γιατί η διαχρονική Ιδεολογία του Ελληνισμού εναγκαλίζεται τον κοσμοπολιτισμό. Είναι απέναντι σ' έναν περίκλειστο αναχρονιστικό φοβικό επαρχιωτισμό».

«Η συνεργασία καταρχάς αλλά και όχι μόνο με το Imperial War Museum του Λονδίνου, οι επικείμενες συνέργειες με άλλα μουσεία του εξωτερικού, διασφαλίζουν την ευρύτητα του εγχειρήματος και την διαχρονική ανάδειξη της προσφοράς του Ελληνισμού και στη διεθνή ιστορική κληρονομιά» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Ευχαρίστησε, δε, όλους όσοι συμβάλλουν στη λειτουργία του Μουσείου.

Όπως είπε, σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της ανακαίνισης του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και τόνισε: «Έχουμε ήδη εξασφαλίσει από ιδιωτικούς πόρους, την συνέχιση της ανακαίνισης».

Δεσμεύτηκε, ακόμη, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μαζί με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου «μπορούμε να εστιάσουμε για να δημιουργήσουμε τη νέα εποχή του Πολεμικού Μουσείου».

«Γιατί θέλουμε να καταστήσουμε το Μουσείο σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ιστορία των Ελλήνων στο πόλεμο, αλλά και για τη πρωτεύουσα του κράτους, την πόλη των Αθηνών, με τα εκατομμύρια διεθνούς επισκέπτες» εξήγησε.

«Έναν σύγχρονο κτίριο, ένα σύγχρονο Μουσείο, αντάξιο της ιστορικής μνήμης ενός μεγάλου έθνους. Το Έθνος των Ελλήνων» είπε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, oι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός και Χρήστος Κέλλας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αννα Ευθυμίου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο υπαρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ.

Παρέστησαν επίσης ο βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, o διοικητής του Αγίου Όρους και πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος ως εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, οι αντιπρόεδροι Α' και Β' αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος και αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Τζουνάκος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαήλ Τσαμάζ ταξίαρχος ε.τ., Κωνσταντίνος Βελέντζας ταξίαρχος ε.τ., Ευστάθιος Ποταμίτης ταξίαρχος ε.τ. και Παναγιώτης Λασκαρίδης, υποναύαρχος ε.τ., επίτιμοι αρχηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, καθώς και το προσωπικό του Μουσείου.