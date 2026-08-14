Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας - iefimerida.gr

«Πενήντα δύο χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται» τονίζει ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτηση στο Χ υπογραμμίζει ότι «το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.