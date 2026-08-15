Νίκος Δένδιας: Ημέρα πίστης για την Ορθοδοξία και απόδοσης τιμής στους πεσόντες του καταδρομικού «Έλλη» - iefimerida.gr

Μήνυμα για την μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων!», τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο «Χ».

"Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου. Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!", υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Η ανάρτηση:

Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων!

Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου.

Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!